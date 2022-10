Primeiro jogo do Vitória em 2023 será na pré-Copa do Nordeste

A saudade já tem data marcada para acabar. O torcedor do Vitória verá o time do coração em campo novamente poucos dias depois da virada do ano. A estreia do Leão em 2023 será na pré-Copa do Nordeste, agendada para acontecer nos dias 5 e 8 de janeiro. Maior campeão do torneio ao lado do rival Bahia, com quatro títulos, o rubro-negro ainda não tem vaga garantida na competição e vai em busca dela.

O Vitória não tem presença confirmada na fase de grupos do Nordestão porque apenas o Campeão Baiano de 2022 e o melhor ranqueado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ficavam com as vagas. Portanto, Atlético de Alagoinhas e Bahia, respectivamente, são os únicos clubes baianos garantidos no torneio.

No ano passado, o Vitória também disputou a repescagem do regional. Acabou eliminado pelo Botafogo-PB e ficou fora do torneio. No próximo ano, tentará fazer diferente. O técnico João Burse já avisou que todas as competições de 2023 serão representadas pelo time principal e comandadas por ele.

O elenco rubro-negro vai começar a se preparar para as eliminatórias da Copa do Nordeste em 28 de novembro, quando será iniciada a pré-temporada do clube.

O segundo compromisso do Vitória em 2023 será o Campeonato Baiano, que terá início em 15 de janeiro e definição do campeão programada para 9 de abril. Nas últimas quatro edições do estadual, o rubro-negro ficou fora das semifinais.

A Copa do Brasil será a primeira competição nacional que o Vitória vai disputar no ano que vem. Ela será iniciada em 22 de fevereiro e terá o campeão conhecido somente em 24 de setembro. Este ano, o Leão foi eliminado pelo Fortaleza, na terceira fase.

Por fim, o Vitória vai iniciar a principal competição de 2023 em 15 de abril, a Série B do Brasileiro. O acesso à segunda divisão faz com que o calendário rubro-negro volte a ter compromissos durante toda a temporada, já que o torneio nacional de pontos corridos só terminará em 25 de novembro. Este ano, a última apresentação do Leão na Série C foi em 24 de setembro.

Calendário do Vitória em 2023

- Pré-Copa do Nordeste: 5 e 8 de janeiro

- Campeonato Baiano: 15/01 a 09/04

- Copa do Brasil: 22/02 a 24/09

- Série B do Brasileiro: 15/04 a 25/11