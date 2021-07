Primeiro lote da Sputnik V chega na próxima semana, diz jornal

O primeiro lote da vacina Sputnik V deve desembarcar no Brasil na próxima semana. 1,1 milhão de doses vão chegar em Recife e serão distribuídas para os demais estados do Consórcio Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe).

De acordo com o jornal O Globo, um outro lote, com aproximadamente 600 mil doses, será encaminhado para estados do Norte, ainda sem prazo determinado para chegar. A vacina será incorporada à imunização desses estados de maneira controlada, para que seja atestada sua segurança e eficácia. A avaliação será realizada pelo infectologista Julio Croda, do grupo Vebra Covid-19.

Está prevista, a imunização em massa de ao menos toda uma cidade, como ocorreu em Botucatu e Serrana, em São Paulo. Trata-se de Sousa, na Paraíba, com 69 mil habitantes.