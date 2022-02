Primeiro show de Chico Chico, filho de Cássia Eller, em Salvador

Chico Chico é a cara da mãe Cássia Eller (Foto: Divulgação)

Com produção da Aldente e Macaco Gordo (Chico Kertész), será realizado em Salvador, dia 5 de março, às 16, no Trapiche Barnabé (Comércio), o show de lançamento de Pomares, primeiro disco solo do cantor, compositor Chico Chico. Nesse disco, produzido por Ivan Cavazza e coproduzido por Pedro Fonseca, o artista de 28 anos homenageia as mães Cássia Eller (que morreu há 20 anos) e Eugênia, que participa do álbum. Em sua estreia solo,. ele compôs todas as músicas.

Em 2015, lançou com a banda 2 x 0 Vargem Alta (na qual era vocalista, violonista e principal compositor) o álbum homônimo. Em 2020, ao lado do cantor e compositor Fran, pôs na rua Onde? e em fevereiro de 2021 foi a vez de Chico Chico & João Mantuano, outro em dupla — A Cidade, uma das canções do disco, foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Herdeiros de Dodô e Osmar no Pôr Do Sol Com Folia

Da direita para esquerda: Carlinhos De Dodô, Zuzu Nascimento, Marcelo Augusto e Murilo (Foto: Divulgação)

A quarta edição do Projeto Pôr Do Sol Com Folia, acontece neste domingo 6 de fevereiro, a partir das 16h, no Trapiche Barnabé (Comércio) e vai reunir a banda DNA Dodô (formada por netos e bisnetos de Dodô: Carlinhos de Dodô, Zuzu Nascimento, Marcelo Augusto e Murilo) com participação de Armandinho Macêdo. Um momento especial por reunir os herdeiros de Dodô e Osmar, dois criadores geniais que nos deram o trio elétrico, alma do carnaval baiano. No repertório, clássicos que marcaram e pontuaram a trajetória do trio elétrico, palco peculiar da folia momesca. Abertura de Saul Tupi & A BatuKada Digital tocando “música pra pular baiana”.

Documentário London 70 mostra a passagem de Jards Macalé pela cidade

.: Maurice Hughes (engenheiro de som), Áureo de Souza (bateria e percussão), Jards Macalé (diretor musical), Caetano Veloso e Moacir Albuquerque (baixo) ( Foto: Divulgação

Os 50 anos de lançamento do disco Transa, gravado por Caetano Veloso em Londres, em 1971, com direção musical de Jards Macalé e lançado no Brasil em 1972, continua rendendo. Está em fase de pré-

produção o documentário London 70, da diretora Rejane Zilles, que resgata a passagem do cantor, compositor e instrumentista Jards Macalé por Londres a convite de Caetano para a produção álbum. Em sua temporada na capital da Inglaterra, Macalé, hoje com 77 anos, filmou os encontros que teve na cidade com o baiano e a banda formada por Áureo de Souza (bateria e percussão), Jards Macalé (diretor musical), Caetano Veloso e Moacir Albuquerque (baixo). O doc também terá imagens da volta do músico à Londres no ano de 2017.

Folia no Park confirma edição 2023

O sucesso da primeira edição do Folia no Park com Bell Marques, Harmonia do Samba, Timbalada e Parangolé foi tamanho que a All Produções confirmou a segunda edição para os dias 20 e 21 de janeiro de 2023 em Jurerê Internacional, Florianópolis. Trata-se de um novo formato de evento mais enxuto, com um trio elétrico e palco, onde se apresentam bandas de samba e DJs.

TUM-TUM-TUM*

1 A segunda edição dos ensaios de verão da banda Motumbá, do cantor Alexandre Guedes, acontece amanhã, às 19h, no Largo Pedro Archanjo (Pelourinho) e terá repertório especial com canções novas e clássicos da música baiana. A novidade é a participação da cantora Sarajane. A entrada é gratuita, respeitando a capacidade e todas as exigências sanitárias definidas por decreto público.

2 Gio Paglia, artee ducadora, ativista, mulher preta e percussionista de Brasília (DF), traz para Salvador a Oficina de Agbê, que será realizada no dia 5 de fevereiro, das 16h às 18h, na Praia de Ondina. A inscrição custa R$ 70. A oficina faz parte de seu projeto pessoal intitulado Agbelas, que consiste numa experimentação percussiva afro-brasileira.

3 Depois de alguns anos sem tocar no Pelô, a banda de reggae Adão Negro (Serginho, Guima e Aurelino) se apresenta no próximo dia 12, a partir das 18h, no novo Largo Tieta, Pelourinho, no evento Reggae Party. O evento conta com shows de Original Helio Bentes, do DJ Flavus e Império Ragga.