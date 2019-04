Primeiro sócio a votar espera 'grandes conquistas' para o Vitória

O sócio Ednelson Figueiredo, 38 anos, acordou nesta quarta-feira (24) com um compromisso diferente. Antes de iniciar a rotina no trabalho, ele se encaminhou ao Barradão para dar seus votos na eleição que define o sucessor de Ricardo David na presidência do Vitória e também os novos conselhos Deliberativo e Fiscal.

Associado rubro-negro há oito anos, o técnico em segurança do trabalho chegou cedo ao Barradão e foi o primeiro a votar. “Vou trabalhar e queria fazer prevalecer logo a democracia. Espero que o Vitória a partir de hoje tenha grandes conquistas”, comentou Ednelson, que não declarou seu candidato preferido.

São cinco concorrendo ao cargo máximo do clube: Paulo Carneiro, Raimundo Viana, Isaura Maria, Gilson Presídio e Walter Seijo. A eleição acontece das 9h às 21h.