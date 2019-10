Primeiro teste de aeronave autônoma no Brasil

A experiência é resultado da parceria entre a Embraer e a Universidade Federal do Espírito Santo. Nela um protótipo, o mesmo utilizado para o desenvolvimento dos jatos executivos Legacy 500 e Praetor 600, fez sem qualquer interferência humana o chamado taxiamento, o processo de movimentação que o avião faz em terra antes de decolar ou após aterrissar. Para evitar acidentes um piloto estava dentro do avião acompanhando de perto e pronto para assumir o comando caso fosse necessário. Isso foi possível devido ao uso de um sistema integrado de inteligência artificial, resultado de seis meses de trabalho dos pesquisadores da Ufes e da Embraer no desenvolvimento de softwares, hardwares, e de um sistema de sensores a laser e câmeras que permitiram monitorar as condições externas e internas da aeronave e atuar independentemente na aceleração, direção e frenagem. No teste foram integradas também as funcionalidades do sistema IARA (Intelligent Autonomous Robotic Automobile), pesquisa na área de carros autônomos que teve início em 2009, no Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Ufes. Se quiser ver como foi acesse o vídeo no endereço https://vimeo.com/364414355/f1e2fdde7d.

Startups a serviço da alimentação

A suíça Nestlé, através da sua empresa de ciência nutricional Nestlé Health Science, abriu inscrições para o programa de aceleração de startups Nestlé Beyond Food. O objetivo é identificar e acelerar negócios em parceria com até três startups de todo o Brasil, entre 2019 e 2020. Na primeira fase da seleção serão escolhidas no máximo 15 empresas que irão conversar com altos executivos da companhia que, a partir daí, escolherá cinco startups que apresentarão seus projetos finais em dezembro. Até três startups serão escolhidas para receber um aporte financeiro e então, junto com a multinacional, desenvolver soluções que atendam às necessidades de consumidores, clientes e áreas internas da Nestlé. As áreas atendidas pelo programa são: execução do negócio; outpatients – o tratamento de pacientes que precisam de mais cuidado mas não precisam ficar internados; produtos e e-Health – o que poderia ser traduzido como saúde on-line. As inscrições estão abertas até 25 de outubro, pelo site lp.startse.com.br/programa/nestle-health-science/

Brechó virtual infantil

O app Troc lançou sua versão infantil do seu brechó on-line em outubro do ano passado e, ao completar um ano, se mostra como uma boa opção para presentear de forma sustentável. Assim como na versão convencional as roupas do brechó infantil são analisadas com uma premissa básica onde, ao avaliar cada peça, os analistas da empresa precisam responder à seguinte pergunta: Você daria esse presente para o filho de seu melhor amigo ou amiga ? Por conta disso a Troc afirma que nenhum produto é disponibilizado para compra com defeito, nem mesmo que seja um daqueles pequenos como por exemplo fios puxados ou bolinhas ou fiapos de tecido. Os preços das peças da Troc Kids começa em R$ 10,00. Se você que comprar ou vender acesse https://troc.com.br/kids e confira.

Segurança com realidade aumentada

A tecnologia tem sido usada para treinar os operadores do centro de monitoramento de segurança do Itaú. Os profissionais usam óculos de realidade aumentada e passam a ser treinados através de uma imersão 360 graus em agências ou outras instalações, sem que para isso haja qualquer impacto na operação ou desconforto para os clientes. A tecnologia é igual à usada por empresas do ramo de petróleo para treinar mergulhadores e simular intervenções antes da ação em alto mar, reduzindo significativamente os riscos das manutenções subaquáticas.