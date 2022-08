Princesa Diana previu sua morte dois anos antes de acontecer, diz nova série documental

As "Investigações de Diana", nova série documental da Discovery+, apontam que a Princesa Diana contou ao seu advogado, Victor Mischon, em 1995, que tentativas de "se livrar" dela seriam tomadas no ano seguinte, e teria citado, inclusive, um acidente de carro, segundo publicou o "Daily beast", nesta quarta-feira (17).

Diana teria dito que "fontes confiáveis" passaram para ela a informação, apesar de não ter comentado sobre a identidade da pessoa, de acordo com carta escrita por Mischon.

Apelidada de “Mischon Note", a conversa foi um prelúdio do que pode ter levado à noite de 31 de agosto de 1997, quando o acidente de carro a matou, aos 36 anos.

Com uma mistura de drogas prescritas e alcool no corpo, e em alta velocidade, o motorista Henri Paul provocou a batida do carro.

Acompanhando o acidente, Mischon entregou a nota para Paul Condon, comissionário da polícia na época, mas uma investigação formal só começou em 6 de janeiro de 2004.

A série documental será lançada na plataforma no dia 18 de agosto, semanas antes do aniversário de 25 anos da morte da princesa.