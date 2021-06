Príncipe Harry e Meghan anunciam nascimento da filha Lilibet Diana

O segundo filho da duquesa de Sussex, Meghan Markle, com o príncipe Harry, nasceu na última sexta-feira (4). A informação foi divulgada pela família real neste domingo (6). A bebê vai se chamar Lilibet Diana e é a oitava na linha sucessória do trono britânico.



"No dia 04 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado e somos gratos pelo amor e pelas orações que recebemos de todo mundo. Obrigado por sua contínua gentileza e apoio durante este momento muito especial para nossa família", informou o site Archewell, fundação comandada pelo casal.



O nome de Lilibet Diana faz homenagem à rainha Elizabeth, cujo apelido familiar é Lilibet, e à mãe de Harry, Princesa Diana.



A bebê nasceu em um hospital da Califórnia, nos Estados Unidos, onde o casal vive desde o ano passado. A duquesa e a filha passam bem e já estão em casa.



O Secretário de Imprensa do Duque e da Duquesa de Sussex divulgou comunicado sobre o nascimento. "É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, dão as boas-vindas à sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo"



Além de Lilibet Diana, Meghan e Harry também são pais de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que nasceu em maio de 2019. Archie é o sétimo na linha sucessória do trono britânico, mas não recebeu o título de príncipe por escolha de seus pais.

O nascimento de Lilibet Diana acontece após um ano tumultuado para o casal, que decidiu se distanciar da realeza britânica e se mudar para os Estados Unidos para viver de forma independente da coroa. Em fevereiro, o casal deu uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, onde acusaram um membro da realeza de racismo, ao expressar preocupação com o tom de pele de Archie antes de seu nascimento.