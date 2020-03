Prior relembra fala de Gizelly sobre riqueza de Rafa e Pyong: 'isso é desmerecer'

Após ser indicado pela líder Gizelly ao paredão, Prior resolveu relembrar uma conversa dela com Marcela e Ivy onde comentavam sobre a riqueza de brothers como Rafa e Pyong. No papo com as amigas, a advogada disse que por já serem ricos, a dupla não precisaria ganhar o BBB 20 pois "não faria diferença ter R$ 1,5 mi".

"Se vocês acham que todo mundo é amiguinho aqui, que ninguém fala mal de ninguém pelas costas, saiba que estão enganados", começou ele referindo-se à "Comunidade Hippie".

"Saibam que quando eu durmo sempre estou com olho aberto e olho fechado e tem gente aqui dizendo que a Rafa e o Pyong não merecem ganhar o programa pois já são ricos e que esse dinheiro não faria diferença. Eu acho que isso é desmerecer as pessoas e não concordo com isso", completou o arquiteto.

Visivelmente incomodada com a revelação feita, Gizelly tentou se defender dizendo que já havia comentado com as meninas sobre essa conversa - o que realmente fez, mas dando uma grande suavizada no que havia dito.

"Eu já falei com as meninas que ele ouviu uma conversa que eu estava falando com o Pyong, de que a vida deles são muito diferente das nossas. Eu falei que o Pyong é um empresário de sucesso, mas não que ele não merecia ganhar o prêmio. Em nenhum momento quis desmerecer essas pessoas, pois eu amo todas elas. A maldade está no ouvido que quem ouve", defendeu-se.

"A maldade está em seu coração que quis me prejudicar o programa inteira e agora quer pagar de santinha aqui", interroumpeu Flayslane, referindo-se a todas as vezes que Gizelly tentou boicotá-la no programa.

Após o bate boca, Prior indicou a Manu ao paredão como contragolpe e agora a disputa para sair da casa é entre os dois e a baiana Mari. Segundo Boninho, produtor do programa, em menos de uma hora já foram contabilizados mais de 75 milhões de votos neste que deve ser o maior paredão da história do reality.