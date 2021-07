Procon fiscaliza comércio durante a Liquida Bahia 2021

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) iniciou, nesta sexta-feira (9), uma operação fiscalizatória para inspecionar o comércio varejista durante a 10º edição da Liquida Bahia.



O órgão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) tem como objetivo coibir as práticas abusivas, as ofertas e publicidades enganosas, bem como cobrar a prestação das informações obrigatórias sobre preço, políticas de troca e disponibilização do Código de Defesa do Consumidor.



Leia mais: Liquida Bahia começa hoje e tem descontos de até 70% em mais de 5 mil lojas



Se autuado, os fornecedores responderão a processos administrativos, podendo sofrer multas e sanções, de acordo com as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. As denúncias ao órgão podem ser encaminhadas através do aplicativo Procon BA Mobile ou por e-mail: denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br

Neste ano, a Liquida Bahia promete descontos de até 70% em produtos. A promoção vai até 19 de julho e conta com a participação de mais de 5 mil lojas em todo estado de acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL). Os consumidores poderão concorrer à prêmios como carro, motos e televisores.