Procura foi baixa por vacinação contra sarampo neste sábado

Salvador teve o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo neste sábado (15), mas a procura foi abaixo da expectativa. No total, a prefeitura disponibilizou 111 pontos de imunização entre os postos de saúde fixos da rede municipal e volantes em locais estratégicos como escolas, creches, igrejas, supermercados, dentre outros, das 8h às 17h.

"Vacinação é pensar no coletivo, não só no individual. Se você está contaminado, e vai ao trabalho, ao cinema ou a uma festa, vai arriscando contaminar os outros. Por isso é tão importante prevenir a doença com a vacinação", disse Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O grupo prioritário para essa primeira etapa da campanha contemplou crianças e jovens de 5 anos a 19 anos não vacinados ou com esquema incompleto do tríplice viral (que protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola), seguindo determinação do Ministério da Saúde. Na capital baiana, cerca de 612 mil pessoas estão nessa faixa etária. Salvador já conta com 22 casos notificados de sarampo este ano. Em 2019, foram notificações da doença e 64 casos confirmados de junho do ano passado até janeiro desde ano.

“O objetivo é realmente alcançar quem nunca tomou a vacina ou está com esquema incompleto, já que ainda há indícios de surtos ativos em algumas regiões do país. A fácil transmissão da doença é preocupante, por isso, é fundamental garantir que a capital baiana tenha um bom número de pessoas vacinadas, sobretudo no período do Carnaval onde aumenta a circulação de pessoas de todo o mundo em nossa cidade”, pontuou Doiane.

Apesar da nova etapa da campanha intensificar a imunização das pessoas de 5 a 19 anos, Doiane Lemos destacou que os demais grupos – indivíduos de 6 meses a 49 anos, sobretudo a população infantil, também puderam se vacinar.