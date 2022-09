Procura-se construtora para megaprojeto de infraestrutura integrada

Cadê as empresas?

Depois de muitos anos de idas e vindas, a Bamin apresentou o seu projeto integrado de produção e escoamento de minério de ferro na Bahia. E um sinal dos novos tempos foi dado pelo presidente da mineradora, Eduardo Ledsham, durante um seminário sobre financiamentos de projetos durante a Exposibram 2022, na última semana em Belo Horizonte. “Hoje não se tem empresas de engenharia e construção com capacidade para dar conta um porto com capacidade de movimentar 40 milhões de toneladas por ano e de uma ferrovia com capacidade para 60 milhões de toneladas”, disse. “Depois da Lava Jato, o Brasil está carente de empresas neste porte. Este é o desafio que estamos trabalhando agora”, destacou.

No curso da Fiol

Segundo Eduardo Ledsham, os planos de realizar o primeiro embarque em 2026 estão mantidos. A mina, em Caetité, está pronta, as obras de conclusão do trecho I da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) estão encaminhadas e a implantação do Porto Sul, em Ilhéus, seguem conforme previsto. “Estamos adequando todos os cronogramas ao porto”, explicou. Para o presidente da Bamin, o projeto da empresa deve ser o grande impulsionador da ferrovia na área mineral, porém não deverá ser o único. “A Fiol é um corredor que terá outros projetos ao longo do seu curso. Eu vejo que tendência é de termos cada vez menos projetos de classe mundial e mais projetos pequenos com a produção de minério de alto teor”, acredita.

Gastos com supermercado

Os gastos com itens de supermercado alcançaram 40,9% do orçamento de famílias das classes C e D na Bahia em julho, com uma alta de 2,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, apontam dados da pesquisa mensal de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander focada em inclusão econômica. No consumo geral, a Bahia fechou julho com alta de 6,4%, puxado, sobretudo, por um crescimento elevado de 151% nos gastos com viagens aéreas. O volume de gastos de compras da Bahia é equivalente a 28,1% do total do Nordeste nesse período analisado.

Pedidos de empréstimo

A principal motivação para os pedidos de empréstimo em agosto foi o empreendedorismo, aponta um levantamento feito pela Provu, especializada em crédito pessoal e meio de pagamento. As solicitações para abrir o próprio negócio ou investir na própria empresa representaram 49,60%. Quando comparado neste mesmo período do ano passado, esse número estava em 44%. “As pessoas estão em busca de outras formas de renda e muitas vezes encontram barreiras burocráticas para obter crédito para pequenos negócios”, comenta Marcelo Ramalho, CEO da Provu. Já a segunda principal motivação dos pedidos de crédito feitos pelos baianos teve como objetivo quitar dívidas em geral, como pagamento de gastos com cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, entre outros. Essas requisições somaram 22,5%. A Provu começou a operar no Brasil em 2015, e de lá para cá mais de R$ 750 milhões já foram emprestados, alavancando a vida de mais de 90 mil clientes.

Carbono zero

Em uma iniciativa inédita, a Acelen adquiriu uma carga de petróleo com neutralização de todo o carbono gerado na logística marítima para ser processado na Refinaria de Mataripe (BA). Esta é a primeira vez que é praticada pegada zero de carbono numa operação deste tipo. Proveniente do Congo, a carga de 920 mil barris de óleo bruto chegou no fim de agosto, após travessia de mais de três mil milhas pelo Oceano Atlântico. Durante os 11 dias de viagem, foram consumidas 554 toneladas de bunker oil, o que gerou 1.789 toneladas de CO². Os créditos foram gerados através do Projeto Envira Amazonia REDD, que funciona como um pagamento para projetos de conservação de ecossistemas e compensação de carbono florestal, e serão aplicados em território brasileiro. Os projetos são registrados na Verified Carbon Standard (VCS), padrão de qualidade mais utilizado para contabilização de carbono e um dos mais confiáveis no mercado voluntário no mundo. A iniciativa segue uma prática cada vez mais comum no trade europeu e faz parte do compromisso da Acelen de atuar com excelência do ponto de vista social, ambiental e de governança. “A responsabilidade socioambiental é um dos pilares do nosso negócio. Com o feito inédito, esperamos incentivar outros agentes da cadeia produtiva do setor de refino, desde a extração do petróleo ao cliente que vai no posto abastecer, para a adoção de práticas mais sustentáveis. Dessa forma, vamos construir uma cadeia de valor com benefícios coletivos, contribuindo para um mundo mais sustentável”, destacou o vice-presidente de Comercial e Trading da Acelen, Cristiano da Costa.

Do metaverso para vida real

Com a realização de uma missão sustentável no metaverso, a Ambev vai deixar um legado de impacto positivo no meio ambiente, gerando uma conexão transformadora entre o universo virtual e a vida real. A frota de caminhões elétricos da companhia, que já evitam a emissão de até 2.800 toneladas de emissões de CO2 por ano, chegaram ao Eurotruck e transportaram um carregamento de sementes virtuais que, agora, serão plantadas na vida real. Até o primeiro semestre de 2023 deve ser feito o plantio de 80 mil árvores – o que se compara a poupar o meio ambiente da emissão de 650 toneladas de carbono – por meio do Bacias e Florestas, programa da Ambev de conservação e restauração ecológica realizado em parceria com a The Nature Conservancy (TNC) Brasil, prefeituras, ONGs e parceiros locais. Desde 2010, foram preservados mais de 10 mil hectares preservados com o plantio de cerca de 1,8 milhões de árvores nativas em áreas prioritárias para a recarga dos mananciais e nascentes.

Prêmio de Inovação

A 8ª edição do Prêmio de Inovação do Grupo Fleury (PIF) está com as inscrições abertas o próximo domingo (dia 25) para pesquisadores e empreendedores do setor de saúde de todo o Brasil, com o objetivo de reconhecer iniciativas inovadoras que fomentam o conhecimento científico e geram impactos positivos de longo prazo para a sociedade. Nesta edição, o PIF irá premiar indivíduos, grupos, profissionais e empresas que criaram e conduziram projetos voltados para o uso da tecnologia de dados em saúde. O valor total da premiação, de R$ 39.000,00, será distribuído entre os três primeiros colocados em cada uma das duas categorias (detecção de padrões e jornada digital do paciente). Os interessados podem se inscrever e consultar o edital completo na plataforma Fleury Lab, por meio do endereço eletrônico: https://fleurylab.com.br/pif-2022/.

Bem na foto

O Grupo Mateus e o Nordestão se saíram bem numa pesquisa sobre preferência dos consumidores com 97 redes de varejo do Brasil, conduzida pela dunnhumby, líder global em ciência do consumidor. O IPCon (Índice de Preferência do Consumidor) analisou redes supermercadistas brasileiras com presença nacional e regional, no varejo físico e digital, avaliando a capacidade dessas empresas em atender às necessidades de seus clientes em aspectos tangíveis e emocionais. Foram mais de 10 mil consumidores entrevistados, em um total de mais de 17 mil avaliações de 47 redes supermercadistas brasileiras. O Grupo Mateus alcançou a 4ª posição no ranking geral e o Nordestão, o 9º lugar.