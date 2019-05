Procurado por homicídios, traficante Morcego é preso em Itapuã

Foto: Divulgação

A polícia prendeu na manhã desta sexta-feira (17) o “Ás de Copas” do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que reúne os criminosos mais procurados da Bahia. Júlio César Machado da Silva, o Morcego, é apontado como gerente e executor do tráfico de drogas na localidade de Jauá, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com as investigações que levaram à captura de Júlio César, ele possuía dois mandados em aberto por homicídio, além de fazer parte da organização criminosa liderada por Venício Bacellar Costa, o “Fofão”, preso em outubro de 2017, em São Paulo.

Ainda segundo a polícia, Júlio César foi localizado em um imóvel no bairro de Itapuã, em Salvador. O suspeito também é apontado como gerente de pontos de tráfico e o principal executor de usuários endividados e rivais da quadrilha de Fofão.

“Fizemos um trabalho silencioso e conseguimos retirar das ruas mais um traficante e homicida, com atuação na área da RMS. Continuamos em busca do segundo escalão dessa organização criminosa”, explicou a titular da 26ª DT, delegada Daniele Monteiro.