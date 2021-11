Procuradoria da AL-BA aprova pedido para instalação da CPI da Coelba

A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) deferiu oo pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Coelba. A decisão, com um parecer, está na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial do Legislativo.

A Procuradoria diz que o pedido da CPI foi por conta das tarifas elevadas que são cobradas ao mesmo tempo em que há uma ausência de transparência e má qualidade na prestação de serviço, com grau alto de insatisfação dos clientes.

O parecer lembra que a atividade de investigar do Poder Legislativo é algo natural e que as motivações para essa CPI estão devidamente caracterizados. Afirma que novos fatos que forem surgindo podem ser incluídos na CPI.

Diz ainda que a instalação é automática, não dependendendo da vontade da maioria legislativa, "impondo-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cumprindo ao Presidente da Casa Legislativa adotar as medidas necessárias à sua efetivação". Colocar-se filtros "excessivamente rigorosos" para a CPI pode acabar inviabilizando por completo sua atuação, afirma o parecer.

A CPI foi proposta pelo deputado Tum (PSC) e alega que a Coelba não tem prestado um bom serviço aos baianos.

Em nota, a Neoenergia Coelba diz que recebe com "serenidade e respeito" a decisão. "No entanto, a companhia se surpreendeu com a medida, uma vez que seus representantes sempre estiveram à disposição para participar de debates construtivos no intuito de dirimir dúvidas e embasar opiniões. A despeito da discordância, a empresa presume que o ambiente será oportuno para o esclarecimento de informações que estão sendo disseminadas de forma distorcida. Adicionalmente, a distribuidora terá a possibilidade de reafirmar os valores de honestidade, integridade e ética que sempre pautaram a sua atuação. A Neoenergia Coelba reitera o compromisso com a sociedade e espera participar de discussões propositivas no sentido de melhorar seus serviços e atender as expectativas dos seus clientes".