Prodeb identifica falha em sistema de processamento de dados da covid na Bahia

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) identificou, na tarde deste domingo (30), uma falha pontual no sistema de leitura e processamento das bases de dados da Covid-19, dos governos federal, estadual e municipais.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), após a atualização no sistema do Ministério da Saúde, na última sexta-feira (28), ocorreu equivocadamente o acréscimo de 3.094 casos no boletim desse sábado (29), abrangendo 77 municípios.

“Técnicos da instituição trabalham para corrigir a falha, garantindo assim, que a Sesab continue a apresentar dados confiáveis e precisos no monitoramento dos casos suspeitos e positivos da Covid-19 no estado”, informou nota no site da pasta.

Mesmo diante da identificação dessa falha pontual, o painel de dados epidemiológicos (bi.saude.ba.gov.br/transparencia/) está parcialmente atualizado, a exemplo do número de óbitos e ocupação de leitos. Ainda de acordo com a Sesab, a previsão da Prodeb é que até as 22h deste domingo o problema tenha sido corrigido.