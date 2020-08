Produtores temem que uso de agrotóxico na Chapada Diamantina afete orgânicos

Na infância e adolescência, só o que Edilson Silva via nos terrenos vizinhos, em Itaberaba, também na Chapada Diamantina, eram fileiras de plantações orgânicas. Os agrotóxicos chegaram ali, como possibilidade de aumentar a produtividade, há, ao menos, 40 anos. “Eu dizia que não queria, me chamavam de louco, de sonhador, como se não fosse possível produzir sem veneno. Mas a gente sempre produziu sem veneno”, conta ele, presidente da Associação de Produtores Orgânicos da Bahia.

A vizinhança mudou, os grandes produtores chegaram à Chapada, atraídos pelas condições climáticas. O presidente da associação, que reúne xx produtores orgânicos, diz que as grandes propriedades vizinhas “preocupam”. Não há relatos de interferência direta na qualidade do orgânico, mas existe o temor do impacto na biodiversidade, como na água e na terra, da qual dependem plantações - sobretudo orgânicas.

"Se for pulverizado de avião, aí sim pode afetar as produções orgânicas, mas não temos registro. Nos preocupa é como esse uso afeta o ambiente, porque o orgânico precisa de um equilíbrio”, conta.

Os alimentos produzidos sem agrotóxicos são identificados pelo selo "Produto Orgânico", do Ministério da Agricultura. São, 769 produtores - pequenos, médios e grandes - cadastrados na Bahia. Os principais polos baianos de produção orgânica são, segundo a Associação de Produtores, a Chapada, o Piemonte Paraguaçu e o Recôncavo. Não há, no entanto, números, pois o Brasil não possui nenhuma sistematização de dados de quanto é produzido de orgânico.

"Para o pequeno produtor do campo, pode ser que não impacte tanto. Para o produtor maior, custa caro, essa insegurança na regularidade de entrega. Além disso, é complicado sistematizar o quanto é um mercado crescente e que tem demanda", diz Cobi Cruz, diretor do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis). Há uma estimativa de que o setor movimentou R$ 4,5 bilhões em 2019.

A reportagem sobre os possíveis danos, ainda que indiretos, à produção de orgânicos, e o Ministério respondeu que as normas determinam a existência de barreiras físicas para impedir a “contaminação proveniente de propriedades vizinhas” e que “a responsabilidade da qualidade recai sobre o produtor orgânico”.

Chapada é maior produtora de morango da Bahia (Foto: Imagem representativa/Divulgação/Agência Brasil)

O caso foi relatado a um agrônomo para entender quais os riscos reais de impacto dos agrotóxicos em plantações orgânicas. Ele afirmou que, no caso de Velame, a distância não seria suficiente para que os agrotóxicos chegassem, levados pelo vento, a plantações com selo orgânico. Mas depende da intensidade do vento.

“Existe um termo chamado deriva, que é quando o agrotóxico é arrastado pelo vento para outras plantações, como orgânicas. Se estiver entre um, dois quilômetros, a depender se for utilizado de formar excessiva, além do recomendado, pode haver deriva”, explica Daniel Martins, agrônomo.

Na Chapada Diamantina, tem tido destaque o morango orgânico. Os municípios de Morro do Chapéu, Mucugê e Palmeira - todos na Chapada - são três dos seis municípios com produção de morango, segundo a Secretaria da Agricultura do Estado. Morro do Chapéu, o maior, com 1,2 tonelada. Não há especificação de quanto desse morango é orgânico. “Mas ainda não temos preços competitivos, então temos que enviar para fora da Bahia”, conta.

O destino principal é São Paulo. Os orgânicos são, geralmente, mais caros que os vegetais e hortaliças regados a veneno, pois é preciso mais determinação no cultivo, como a descoberta de inseticidas naturais. O quilo do morango orgânico custa R$ 42; plantado com agrotóxico, R$ 20.