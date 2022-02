Professor acusado de estuprar alunos do reforço escolar é preso em Euclides da Cunha

Um professor que dava aulas de reforço escolar particular acusado praticar repetidos abusos sexuais contra alunos, entre 2019 e 2021, foi preso, em Euclides da Cunha, na última na quinta-feira (3). O mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável foi cumprido por policiais civis da Delegacia de Euclides da Cunha.

As investigações apontaram que pelo menos cinco crianças com idades entre 7 e 11 anos sofreram estupros. Depois de os policiais civis investigarem a fundo as denúncias, foi pedida a prisão preventiva do suspeito – solicitação posteriormente acatada pela Vara Crime de Euclides da Cunha.

Logo no dia seguinte à expedição do mandado, as equipes realizaram diligências para encontrá-lo e o prenderam em uma estrada vicinal próxima ao povoado Pai Tomé. Ele foi submetido a exames de corpo de delito e está à disposição do Poder Judiciário.