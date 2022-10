Professor de adolescente estuprada é preso por suspeita de induzi-la a queimar provas

Após o vereador de Banzaê Roger Enfermeiro ter sido preso acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos, o professor da jovem também foi preso nesta terça-feira (4), acusado de fazê-la apagar prints de conversas que comprovariam os abusos cometidos.

A menor falou à Polícia que recebeu nudes do então vereador, e que, quando o seu professor de português soube, teria a obrigado a apagar as fotos. O homem foi indiciado por constrangimento de criança e adolescente.

Segundo o delegado do caso, Equiber Alves, a pena desse crime não é de reclusão, e é de cerca de 2 anos, então não foi pedida a prisão preventiva. "O código de processo penal diz que só cabe prisão preventiva nos crimes punidos com reclusão, cuja pena máxima seja superior ou igual a 4 anos, então só indiciei".

Depois que o processo foi encaminhado ao Ministério Público e à Justiça, no entanto, a prisão foi pedida. "Suponho que o juiz e o promotor tenham concluído que haviam outros crimes, como coação no curso do processo, favorecimento pessoal, além do constrangimento, e pediram pela prisão do professor", diz.

O vereador foi preso no último dia 19, e o educador, hoje. Segundo Equiber, o homem nega ter proximidade com o político, apesar de terem o mesmo sobrenome. Ele confirmou à Polícia, no entanto, que aconselhou a menina sobre o caso, mas nega ter feito ela apagar as fotos. "Ele diz, inclusive, que são adversários políticos, e que não teria motivo nenhum para defender Roger", diz o delegado.

O vereador Roger Enfermeiro, como é conhecido, cometia os crimes desde fevereiro. Ele se apresentou na delegacia de Ribeira do Pombal com um advogado e lá foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude da cidade.

A reportagem não localizou a defesa dos acusados, mas o espaço está aberto para manifestações.