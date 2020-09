Professora é presa acusada de matar aluno com quem teve romance

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (15), acusada de matar o namorado, Otacílio Júnior Souza Santos, de 22 anos. O crime aconteceu no povoado de Marreca, zona rural da cidade Capela do Alto Alegre, no nordeste baiano.

Segundo as investigações, Otacílio teve um envolvimento amoroso com a acusada do crime e estava ameaçando expor o romance nas redes sociais. Como a mulher tinha sido professora dele, preferia manter o romance em sigilo.

De acordo com a Polícia Civil, a família do rapaz entregou arquivos deixados pela vítima em um cartão de memória, que continha áudios e provas contra a mulher, o que ajudou a solucionar o crime.

O corpo do jovem foi encontrado com marcas de ferimento causados por arma branca, em uma casa abandonada, no dia 27 de agosto deste ano. Presa, a mulher passou por exames de lesão corporal e está à disposição da Justiça.