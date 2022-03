Professora usa doces e McDonald's para abusar de aluno de 14 anos em estacionamento de mercado

A professora assistente Hannah Harris, de 23 anos, foi condenada a seis anos de prisão após abusar sexualmente de um de seus alunos, de 14 anos, na Inglaterra.

Segundo o 'The Sun', Hannah levou o adolescente até um supermercado para comprar "seus doces favoritos" e lanches do McDonald's, para depois abusá-lo no estacionamento. Ela também deixou a estudante fumar maconha em seu carro.

A professora, que tinha 21 anos na época do crime, foi presa em janeiro de 2020 e condenada só recentemente. Ela foi colocada no registro de criminosos sexuais "indefinidamente". A ex-funcionária da escola da vila de Henlow, no distrito de Central Bedfordshire, negou as acusações.

(Reprodução) (Reprodução) (Reprodução)

Para enganar os pais do garoto, Hannah se passou pela mãe de uma namorada falsa do adolescente - que ela chamou de "Kayla". A real natureza da relação foi descoberta pelo irmão mais velho da vítima, que contou tudo para os pais.

Durante a sentença, ocorrida na quarta-feira (09), a juíza Caroline Wigin disse que conduta de Hannah teve "um efeito devastador sobre a vida daquele jovem".

Ela caracterizou o comportamento da professora como um "abuso de confiança" e que envolvia "preparação constituída" e "planejamento significativo".