Professores acima de 40 anos comemoram vacina: ‘o importante é proteção’ 

A vacinação contra a covid-19 em Salvador foi ampliada, nesta terça-feira (27), para os professores e profissionais da educação com faixa etária acima de 40 anos. A professora Rosa Maria Santos, 45, acordou cedo para ser uma das primeiras da fila. Às 6h40, ela chegou ao posto de vacinação da Universidade Católica de Salvador (Ucsal), em Pituaçu. Sete pessoas estavam na sua frente. "Fiquei muito feliz, estava muito ansiosa, contando os dias para chegar na minha faixa etária. Agora é só aguardar a segunda dose”, comemora Rosa, que trabalha há cinco anos no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Eduardo Freitas, em São Marcos.

Quem deixou para chegar mais tarde, já pegou fila nos portões, que abriram por volta de 8h. A espera no drive-thru estava mais longa do que a de pedestres, relata a professora: “Algumas pessoas estacionaram em outro local e resolveram ir a pé”. Agora, ela se sente mais segura, até porque os pais, idosos, já foram vacinados com as duas doses. “Sabendo dos riscos que a gente corre, sem a proteção da vacina é um risco muito grande, então agora dá uma certa segurança”, conta. Ela até tinha preferência de fabricante, mas, depois mudou de ideia. “O importante não é a fabricante, é a proteção. Nesse momento, a gente não pode estar escolhendo a vacina”, avalia.

Rosa recebeu a primeira dose da vacina de Oxford/Astrazeneca na Ucsal de Pituaçu. Crédito: Arrison Marinho/CORREIO.

Ela não tem saído muito de casa, e, sempre que precisa, vai de máscara. Desde o início da pandemia, deixou de visitar os parentes e evita aglomerações. Mas nem todo mundo do seu bairro é assim. “Não é todo mundo que pensa como eu, em São Marcos, vários vizinhos não se cuidam”, narra a professora, que já perdeu colegas de trabalho da rede municipal de ensino para o novo coronavírus.

O professor de história Moisés Amado, 41 anos, também foi um dos que foi se vacinar na manhã desta terça. Ele chegou cedo, de uber, e não pegou muita fila. Antes das 9h ele já tinha garantido sua dose do imunizante, horário que começava uma atividade complementar do colégio onde leciona há três anos, o Francisco Conceição Menezes, no Cabula, da rede estadual.

“É um duplo sentimento. Primeiro, de alegria, por saber que é uma etapa que a gente tá cumprindo de não ficar submetido ao vírus, mas também há uma certa frustração por conta do número de vacinas que não é suficiente. Individualmente, consegui me proteger, mas, coletivamente, ainda estamos em uma situação difícil”, analisa o professor.

Os cuidados e protocolos sanitários em casa ainda continuam, principalmente porque Moisés tem um filho de oito meses – nascido na pandemia. “Estamos saindo só para o básico, mercado e farmácia. Não viajamos esse tempo todo e com minha esposa grávida, a gente teve o cuidado redobrado e ainda mantém. Todo cuidado é pouco diante da possibilidade de contaminação”, afirma Amado. A esposa, que também é professora, é uma das próximas da fila: ela tem 35 anos.

O professor Moisés se vacinou contra a covid-19 na manhã desta terça-feira. Crédito: Arrison Marinho/CORREIO.

Salvador começa a vacinar transplantados

Outros grupos prioritários também começaram a se vacinar nesta terça, além dos profissionais da educação acima de 40 anos. A primeira dose foi expandida para os transplantados. Eles devem estar cadastrados no site www. saude.salvador. ba. gov. br. Quem estiver habilitado, com o nome na lista do portal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deve apresentar um documento oficial com foto no momento da vacinação.

Dentro do grupo de comorbidades, as pessoas em tratamento de hemodiálise e com síndrome de Down também estão incluídas. Na medida em que cheguem novas doses da vacina, outras categorias receberão o imunizante. A primeira dose continua para os rodoviários com idade igual ou superior a 50 anos, idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde e autônomos, doulas com idade igual ou superior a 40 anos e forças de salvamento e segurança com idade igual ou superior a 45 anos.

A segunda dose funciona agora por hora marcada. Para os idosos e trabalhadores da saúde, o acesso à segunda dose é através do site www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br, onde é possível agendar data e hora para a vacinação em 21 locais, com uma semana de antecedência. O serviço funciona de segunda à sexta-feira (exceto feriados).

Salvador ultrapassa 510 mil vacinados

São 514.606 vacinados com a primeira dose em Salvador até agora, de acordo com dados do vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Esse percentual corresponde a 17,8% do total da população soteropolitana. Desses mais de 500 mil, 130.236 são trabalhadores da saúde. O total de pessoas que tomou a segunda dose, ou seja, que completou o esquema vacinal, é de 221.022, sendo 53.169 deles são trabalhadores da saúde. O percentual de habitantes totalmente imunizados contra a covid-19 em Salvador é de 7,6%.

Dos grupos vacinados, 63% são do gênero feminino e 37% do masculino. A cor das pessoas que foram vacinados foi, em maioria, preta e parda (57%). Outros 26% não informaram. Os brancos representam 15% do grupo vacinado até agora e os amarelos 2%. O dia que capital baiana mais aplicou doses do imunizante foi no dia 17 de abril – 21.581 soteropolitanos foram vacinados. O dia 7 de fevereiro foi a data que Salvador menos vacinou: 1.374 pessoas receberam uma dose.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro