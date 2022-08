Profissionais baianos são premiados em evento de comunicação corporativa

Profissionais baianos tiveram destaque na 7ª edição do TOP Mega Brasil, premiação que reconhece e consagra os profissionais e as agências que se destacaram na Comunicação Corporativa. O evento é realizado pela Mega Brasil Comunicação.

O troféu de grande campeão da categoria Executivo Nacional de Comunicação Corporativa foi de Marcelo Gentil, da Novonor. “Eu jamais imaginei chegar a este momento, mas para mim é uma alegria e passa um filme na minha cabeça, da trajetória, das pessoas que eu encontrei ao longo da minha trajetória atuando por mais de 20 nos atuando na área da comunicação", disse, durante a premiação.

A gerente de Comunicação da VINCI Airports no Brasil, Daniela Franco, foi mais uma vez reconhecida como a melhor profissional de Comunicação Corporativa do Nordeste. "Esse reconhecimento é muito importante, especialmente em um ano tão desafiador, quando a rede VINCI Airports expandiu sua atuação no Brasil em mais 7 aeroportos, além do Aeroporto de Salvador. A Comunicação foi essencial neste processo, com a implementação de estratégias para integração das unidades, fortalecimento da cultura organizacional e construção da reputação dos novos aeroportos do grupo", comentou.

Franco é baiana, formada em economia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), possui MBA em Comunicação Corporativa pela Universidade Salvador e conta com mais de 20 anos de experiência nas áreas de comunicação, gestão de crise, engajamento de funcionários, ESG e D&I. A executiva já foi destaque no Top Mega Brasil em 2019, quando atuava à frente da Comunicação do Salvador Bahia Airport.

Fábio Góis Barbosa, gerente de comunicação da Bracell, também ficou entre os finalistas.