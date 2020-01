Profissões emergentes: 15 carreiras em alta para este ano

As habilidades ligadas à tecnologia estão em alta para 2020. Segundo um levantamento divulgado recentemente pela rede social profissional LinkedIn, das 15 profissões emergentes para o ano, 13 delas estão ligadas a setores de tecnologia da informação. E estas carreiras estão mesmo no radar do mercado de trabalho. No topo do ranking de atividades, o gestor de redes sociais ocupa a primeira posição do ranking, seguido pelo engenheiro de cibersegurança e o representante de vendas.

Logo na sequência entre os profissionais demandados (veja a lista completa abaixo) aparece o especialista em sucesso do cliente e o cientista de dados.

“A maioria das profissões levantadas está relacionada direta ou indiretamente com a tecnologia. Um dos fatores para isso e que ajudou a colocar essas atividades em evidência é o movimento de digitalização das empresas e, consequentemente, da mão de obra”, explica a diretora de soluções de talento do LinkedIn Brasil, Ana Claudia Plihal.

Outro ponto que chama atenção na pesquisa é que há um crescente número de funções que requerem a habilidade de interagir com pessoas. “Com a concorrência acirrada que temos atualmente, conquistam as vagas aqueles que não só demonstram conhecimento técnico, mas são criativos, sabem se adaptar a cenários diferentes ou trabalhar em ambientes colaborativos”.

Os mercados de aplicativos para transporte privado, entregas em domicílio e de logística também seguem aquecidos, o que justifica a oferta de vagas para motoristas. O segmento financeiro é mais um setor que está em evidência, visto o grande movimento das fintechs e bancos digitais.

“O motorista foi, sem dúvidas, a profissão que mais nos surpreendeu. Sabemos que uma das maiores razões para o aparecimento no ranking são os aplicativos de transporte alternativo de passageiros, no entanto, o setor de logística também tem demonstrado um crescimento”, completa a diretora do LinkedIn Brasil.

No topo

Ainda que o cargo de motorista tenha chamado a atenção, a procura por gestor de mídias sociais aumentou 122% no último ano - cenário que que justifica a posição de primeiro lugar no ranking do LinkedIn.

Na área há três anos, o gerente de contas da Agência Hike, Gustavo Moraes concorda que a área está cheia de boas oportunidades. “A média salarial de um gestor de rede social pode variar bastante, a depender se for freelancer ou contratado. Ele vai de R$ 1,5 mil a R$ 4 mil no mercado baiano. As chances são gigantes, pois assim como surgem novas empresas querendo utilizar o meio digital, também surgem novas redes sociais com frequência”.

Para ele, é fundamental ter conhecimentos em fotografia, design, redação publicitária, ser extremamente inovador, criativo e planejado. “Antes de entender do digital, esse profissional precisa entender do negócio e da empresa. Focar na própria entrega e comunicação dos perfis atendidos e deixar que eles te destaquem”, considera.

Qualificação

Ainda que o perfil no LinkedIn seja muito bom, para a gerente de RH da Luandre Recrutadora, Gabriela Mative, as profissões emergentes reforçam a necessidade de se qualificar. “São profissionais que devem continuar se atualizando porque eles estão em uma área em constante movimento, com muitas novidades, sempre”.

De acordo com a especialista e sócia da A&B Consultoria e Desenvolvimento Humano, Susanne Anjos Andrade, o ano de 2020 é favorável para aqueles que estão abertos a buscar conhecimento e sair da zona de conforto. “Estamos falando daquele funcionário protagonista, disposto a aprender e a arriscar. Que apresente resultados quantitativos e não somente o que o cargo que atua demanda”, pontua.





AS 15 PROFISSÕES EM ALTA PARA 2020

1. Gestor de mídias sociais

Conhecimentos primordiais Marketing digital, redes sociais, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e marketing.

Segmentos que mais buscam a profissão Publicidade e marketing, mídia online e internet.

Onde se qualificar FGV (online), Portal Educação (online), Udemy (online), ESPM (online), Unijorge (presencial/ especialização) e Unifacs (presencial/especialização).





2. Engenheiro de cibersegurança

Conhecimentos primordiais Docker Products, Ansible, DevOps, Amazon Web Services, AWS e Kubernetes.

Segmentos que mais buscam a profissão Tecnologia da Informação e serviços, software de computadores e serviços financeiros.

Onde se qualificar Udemy (online), Cibersegurança.com (online), PUC-PR (bacharelado/ presencial), Unijorge (curso de extensão/ EAD).





3. Representante de vendas

Conhecimentos primordiais Outbound Marketing, inbound marketing, pré-venda, vendas internas e prospecção.

Segmentos que mais buscam a profissão Softwares de computadores, tecnologia da Informação e serviços e internet.

Onde se qualificar Senac (EAD), IF Baiano (EAD), IPED (online), Portal Educação (online).



4. Especialista em sucesso do cliente

Conhecimentos primordiais Inbound marketing, auxiliar no sucesso do cliente, relações com o cliente, marketing digital e experiência do cliente.

Segmentos que mais buscam a profissão Tecnologia da Informação e serviços, software de computadores e internet.

Onde se qualificar Udemy (online), ESPM (EAD), RD University (online), Senac (EAD/ pós-graduação).





5. Cientista de dados

Conhecimentos primordiais Machine Learning, ciência de dados, linguagem Python, linguagem R e ciência de dados.

Segmentos que mais buscam a profissão Tecnologia da Informação e serviços, bancos e softwares de computadores.

Onde se qualificar Ufba (especialização/ presencial), Senai Cimatec (graduação/presencial), Unifacs (especialização/ presencial), Data Science Academy (online).





6. Engenheiro de dados

Conhecimentos primordiais Apache Spark, Apache Hadoop, grandes bancos de dados, Apache Hive e a linguagem de programação Python.

Segmentos que mais buscam a profissão Tecnologia da Informação e serviços; bancos; e serviços financeiros.

Onde se qualificar Data Scienc (online), IGTI (MBA/ EAD).





7. Especialista em Inteligência Artificial

Conhecimentos primordiais Machine learning, deep learning, linguagem de programação Python, ciência de dados e Inteligência Artificial (IA).

Segmentos que mais buscam a profissão Tecnologia da Informação e serviços, softwares de computadores e instituições de ensino superior.

Onde se qualificar Data Scienc Academy (online), Uniftc (especialização/ presencial), Unileya (EAD/ pós-graduação, Microsoft Tech (online).





8. Desenvolvedor em JavaScript

Conhecimentos primordiais React.js; Node.js, AngularJS, Git e MongoDB.

Segmentos que mais buscam a profissão Tecnologia da Informação e serviços, softwares de computadores e internet.

Onde se qualificar Escola De Javascript (online), School of Net (online), Impacta (online), Brasil + Digital (online),





9. Investidor Day Trader

Conhecimentos primordiais Bolsa de valores, Technical Analysis, investimentos, mercado de capitais e o investimento de curto prazo Trading.

Segmentos que mais buscam a profissão Serviços financeiros, mercado de capitais e gestoras de fundos de investimentos.

Onde se qualificar XP Educação (online), Toro Radar (online), Escola da Bolsa de Valores (online), B3 Educação (online).





10. Motorista

Conhecimentos primordiais Serviço ao cliente, Microsoft Word, liderança, Microsoft Excel e vendas.

Segmentos que mais buscam a profissão Internet, transportes terrestres e ferroviários e serviços, facilidades ao cliente.

Onde se qualificar SEST SENAT (presencial/ Salvador), Escola Baiana de Tecnologia Trasporte e Trânsito (presencial/ Salvador).





11. Consultor de investimentos

Conhecimentos primordiais Investimentos, mercado de capitais, mercado financeiro, renda fixa e análise financeira.

Segmentos que mais buscam a profissão Serviços financeiros, mercado de capitais e bancos.

Onde se qualificar XP Educação (online), FGV (online), Comissão de Valores Mobiliários (CVM/ online), Ancord (presenciais em São Paulo ou EAD).





12. Assistente de mídias sociais

Conhecimentos primordiais Redes sociais, marketing digital, Adobe Photoshop, Instagram e publicidade.

Segmentos que mais buscam a profissão Publicidade e marketing, internet, Tecnologia da Informação e serviços.

Onde se qualificar Unijorge (especialização/ presencial), FGV (online), Portal Educação (online), Udemy (online), ESPM (online) e Unifacs (especialização).





13. Desenvolvedor de plataforma Salesforce

Conhecimentos primordiais Desenvolvimento de Salesforce.com, linguagem de programação Apex, recursos do Salesforce.com, administração de Salesforce.com e Visualforce.

Segmentos que mais buscam a profissão Softwares de computadores, Tecnologia da Informação e serviços e consultoria em gestão.

Onde se qualificar Salesforce University (online), Impacta (online), Souforce (online), Udemy (online).





14. Recrutador especialista em Tecnologia da Informação

Conhecimentos primordiais Recrutamento em TI, recrutamento, entrevista, pesquisa de executivos, e técnicas de recrutamento.

Segmentos que mais buscam a profissão Tecnologia da Informação e serviços, recrutamento e seleção, Recursos Humanos.

Onde se qualificar Ethara (online), Método RH em TI(presencial/ São Paulo).





15. Coach de metodologia Agile

Conhecimentos primordiais Kanban, metodologia Agile, Scrum, gestão de projetos em Agile e agilidade para os negócios.

Segmentos que mais buscam a profissão Tecnologia da Informação e serviços, softwares de computadores e internet.

Onde se qualificar ESPM (presencial/ São Paulo), Agile Scholl (presencial/ São Paulo), Project Lab (online), Alura (online).



AUMENTE A RELEVÂNCIA DO SEU CORRÍCULO NO LINKEDIN

Perfil É importante ter as informações básicas preenchidas no perfil, como localização, cargo, experiência anterior, habilidades, foto e um resumo sobre quem é você, seus objetivos e trajetória profissional. Esse resumo deve ter no máximo três parágrafos e conter suas conquistas e habilidades.

Compartilhamentos Outra dica é compartilhar anexos e links como portfólio, incluindo trabalhos da universidade em que recebeu uma boa avaliação, conteúdos que produziu, ou algum projeto paralelo.

Conecte-se com quem você conhece Comece com amigos, família, professores, colegas de sala, orientadores e mentores, eles podem gostar do seu perfil e indicá-lo para empresas.

Usuário ativo Você também pode produzir conteúdos sobre sua área ou emitir suas opiniões por meio de artigos, posts, fotos e vídeos.