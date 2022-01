Programa Acelera Iaô vai beneficiar mais de mil afro empreendedores

wewew









Com a proposta de promover os afros empreendedores baianos, a Fábrica Cultural lança o Programa Acelera Iaô, com inscrições abertas até o dia 13 de fevereiro, através do site www.fabricacultural.org.br. O programa visa fomentar o trabalho de empreendimentos negros por meio do apoio, da qualificação e da aceleração dos negócios criativos. Neste primeiro ciclo, o projeto disponibiliza 150 vagas, divididas nas Iaô Labs de moda, artesanato, gastronomia, música e serviços criativos.

O Acelera Iaô vai promover e impulsionar a educação empreendedora afro centrada, a economia criativa e a comunicação digital. O estímulo à autonomia e à geração de renda são também alguns propósitos do programa de formação, que compreende o conhecimento técnico/estético/criativo e o uso das ferramentas digitais. O Programa prevê um conjunto de etapas que ocorrerão até outubro deste ano e, ao todo, fortalece 1500 negócios, a partir da execução de seis etapas, como a construção do Iaô Espaço de Criação; a realização de qualificações nas áreas da economia criativa - “Iaô Labs” e a aceleração de empreendimentos negros.

Desenvolvido e realizado pela Fábrica Cultural, organização social fundada e presidida pela cantora e ativista Margareth Menezes, o programa conta o patrocínio do Grupo Carrefour Brasil e com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador.

O Grupo Carrefour Brasil vem atuando no combate à desigualdade racial no país, com foco em quatro frentes de trabalho: o empreendedorismo, a educação, a empregabilidade e o combate à discriminação.

“O nosso foco é fortalecer instituições e fomentar o empreendedorismo negro, atuando com entidades que já possuem ações sólidas e sérias, nessa frente. Sabemos que a Fábrica Cultural tem um trabalho social extremamente importante no estado mais negro do país e, mesmo assim, carece de apoio de empresas privadas. Queremos, através deste patrocínio, colaborar com esta organização e potencializar negócios de pequenos afros empreendedores”, declarou Lúcio Vicente, diretor de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil.

Inscrições Iaô Labs

Neste mês de janeiro até 13 de fevereiro, o Programa Acelera Iaô estará com inscrições abertas para o primeiro ciclo – Iaô Labs - formações que fomentam educação empreendedora, conhecimento técnico/estético/criativo e o uso das ferramentas digitais. Ao longo do Acelera, serão realizados dois ciclos do Iaô Labs, totalizando 300 contemplados. Os negócios selecionados participarão de aulas em formato híbrido, com aulas online e encontros presenciais, nos meses de março e abril.

Os participantes apresentarão seu plano de negócio para uma banca de especialistas, entre os quais, 25 serão indicados para participar da etapa de aceleração de negócios do Programa e acessarão - de forma exclusiva - uma cartela de serviços gratuitos de comunicação e desenvolvimento de produtos, inerentes ao Iaô Espaço de Criação. Os interessados em participar do 1º ciclo do Iaô Labs poderão se inscrever no site.

Cidade Baixa

A proposta é entregar um espaço de criação com estrutura singular na Cidade Baixa, realizar Labs para qualificação de empreendedores de diversos setores da economia criativa, investir e acelerar os seus micros e nanonegócios, entre outras ações. Todas as atividades do Programa ocorrerão no espaço da Fábrica Cultural, localizado na Ribeira.

Fábrica Cultural - A Associação Fábrica Cultural é uma organização social fundada há 15 anos pela cantora e ativista Margareth Menezes, que vem promovendo a transformação social por meio de ações que articulam educação, cultura e sustentabilidade. Em 2010, a história da instituição foi marcada pela experiência de criar um núcleo produtivo de moda e artesanato na Península de Itapagipe, em Salvador. Esta ação transformou as vidas de centenas de empreendedores locais, especialmente mulheres.

Hoje, a instituição está estabelecida em um casarão histórico na região, que é conhecida pelos seus atrativos naturais, culturais e pelas desigualdades sociais. Por meio de metodologia própria, a Fábrica Cultural intervêm nesse cenário e expande sua atuação para toda Bahia por meio de ações de qualificação e geração de renda junto a jovens, adultos, associações e grupos produtivos em atividades inscritas no universo da economia criativa.