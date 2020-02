Programa ambiental vai reforçar vínculo entre crianças na escolas municipais

Para fortalecer o vínculo das crianças com a natureza, a prefeitura vai lançar o programa Pertencimento Ambiental, nesta segunda-feira (10). Serão inseridas atividades e um material pedagógico na rede municipal.

O lançamento do programa vai contar com o show do cantor Carlinhos Brown com os personagens protetores do meio ambiente Paxuá e Paramim, protagonistas das histórias que vão mostrar aos meninos e meninas da Educação Infantil a importância de valorizar a natureza e transformar atitudes e comportamentos em defesa do meio ambiente.

O lançamento vai ter as presenças do prefeito ACM Neto; do titular da Smed, Bruno Barral; do idealizador do projeto, e de dois mil estudantes da rede municipal.

Segundo a prefeitura, o projeto é composto de material educacional, proporcionando às crianças pequenas e aos educadores importantes subsídios para contribuir no aprendizado e conhecimento. O conteúdo está em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010); e a Lei nº 9.795, 27 de abril de 1999, que dispõe sobre educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental.

A proposta é fornecer kits de Educação Ambiental para crianças, educadores e coordenadores pedagógicos da Educação Infantil do 1º período da rede municipal de ensino. Os educadores também terão uma capacitação através de Curso de EaD (educação à distância) Auto Instrucional, para que sejam elementos multiplicadores do tema nas salas de referência.