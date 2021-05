Programa de extensão Inteligência Coletiva em Rede realiza oficina nesta sexta (21)

O Programa de Extensão Remota "Inteligência Coletiva em Rede Campo-Cidade-Universidade e Sociedade", da Universidade Federal da Bahia (Ufba), vai realizar nesta sexta-feira (21) a oficina "Tecnologia social, conhecimento em ato", a partir das 17h por meio de videoconferência.

A oficina será ministrada pela Profa. Dra. Tânia Fischer e terá a presença do economista Nélson Araújo, que falará sobre a Preservação ambiental com rendimento econômico na agricultura familiar.

Também serão recebidos dois agricultores que apresentarão experiências com tecnologias sociais: Florisvaldo Ferreira Gomes (Dadu, do Quilombo Cordoaria em Vila de Abrantes - Camaçari), que falará sobre Banco de Sementes e Sr. José Marques da Silva (Associação Beneficente Progresso da Alamedas do Rio - Vila de Abrantes, Camaçari), apresentará o Biogel.

Divulgação

Já no dia 28 de maio, às 10 horas, será realizada uma Assembleia dialógica permanente, envolvendo os participantes de mesas com o objetivo de construir a rede. No dia 07 de junho, às 10 horas, será feito o fechamento do programa, com a realização da Assembleia da RIC.

"O objetivo é promover um debate da importância da gestão social e da preservação ambiental na sustentabilidade e no desenvolvimento social e econômico. Estamos fazendo uma experiência de construção de uma rede de inteligência coletiva entre campo, cidade, universidade e sociedade", afirma a Profa. Dra. Maria Inês Marques, líder do grupo de pesquisa REDPECT da Ufba.