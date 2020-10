Programa de residência destina médicos para rede municipal de saúde

O Programa Integrado de Residências em Saúde (PIRS), em menos de um ano, já destinou 83 médicos residentes para unidades básicas, de pronto-atendimento e emergência hospitalar da capital baiana. O médico Matheus Oliveira, 31 anos, é um desses profissionais. Ele, que nunca havia atuado no sistema público de saúde, conta o quanto a experiência de fazer residência na Unidade de Saúde da Família (USF) Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário, tem sido enriquecedora.

“Participar de um programa de residência como esse me traz um olhar mais amplo em relação aos cuidados com os pacientes, de gestão de unidade e entendimento de como funciona a rede pública saúde em questões macro. Graças à iniciativa, me sinto mais capacitado para atuar na atenção primária”, revela.