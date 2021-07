Programa discute impacto da operação do complexo Enseada

O complexo naval, industrial e logístico Enseada obteve a licença definitiva para operar como porto no escoamento de minério de ferro, ampliando os negócios para além do setor naval e industrial. O ato ocorreu na sede do Ministério da Infraestrutura, em Brasília.

O presidente do Enseada, Maurício Almeida, conversa com o jornalista Donaldson Gomes sobre os planos da empresa e o impacto da operação para a economia do Recôncavo baiano, durante o programa Política & Economia, nesta quinta-feira (15), pelo Instagram do Correio (@correio24horas), às 18h.