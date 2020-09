Programa do Grupo Petrópolis beneficia 8 mil bares e restaurantes na Bahia

O programa #GPcomVc - anunciado pelo Grupo Petrópolis, que vai investir R$ 40 milhões de reais na retomada segura de bares, restaurantes, botequins e outros estabelecimentos - terá um destaque especial para a região Nordeste, que vai representar 40% do total do programa. Ao todo, os estados que compõem a região terão aproximadamente 15.500 estabelecimentos apoiados. São mais de 8 mil na Bahia, quase 2 mil em Pernambuco, mais de mil no Ceará e quase mil em cada, no Maranhão, Paraíba e Piauí. Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe terão na faixa de 500 estabelecimentos favorecidos para cada estado.

(Foto: Divulgação)

Reconhecendo problemas como baixo fluxo de caixa para essa retomada, endividamento com fornecedores e dificuldades em obter linhas de créditos, além do alto custo para adequar os estabelecimentos às novas regras; o programa vai oferecer suporte para esses parceiros. O Grupo Petrópolis buscou identificar as lacunas de cada estabelecimento, para que as ações sejam assertivas e minimizem os impactos negativos trazidos pela pandemia.



O novo programa se soma às ações que o Grupo Petrópolis já vem realizando desde que a pandemia chegou ao Brasil, como doações de álcool em gel, máscaras e distribuição de kits para funcionários das fábricas instaladas no país.