Programa Eleva divulga lista de empreendedoras que receberão investimentos; conheça iniciativas

Com o compromisso de fortalecer 50 empreendedoras do Norte e Nordeste nas plataformas digitais, a startup de impacto DIVER.SSA - plataforma de bem-estar mental e emocional para mulheres empreendedoras-, em parceria com a plataforma de vídeos TikTok, promoveu o programa ElevA, jornada digital online e gratuita que contou com mentorias e treinamentos de temas como gestão financeira e marketing digital, a partir da metodologia "Acolhimento Estratégico", que é própria e tem como base autoconhecimento, autoconfiança e autogestão.

De toda a turma, os 10 negócios que mais se destacaram no processo foram selecionados para receber um investimento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

“O resultado da jornada foi super positivo. Todas conseguiram desenvolver soluções viáveis para os seus negócios, gerando perspectivas de crescimento, um olhar diferente sobre o gerenciamento dos processos. Para as que receberam o investimento, destacamos a autonomia financeira que elas passam a ter, já que são as principais responsáveis pelos seus próprios projetos. O impacto do valor investido acontece agora e no futuro, porque abre caminhos para outras movimentações que vão gerar novas fontes de renda”, destaca Bia Bem, líder de operações da plataforma de bem-estar mental e emocional para mulheres empreendedoras.

Além de receber o investimento em dinheiro, as empreendedoras serão acompanhadas pela equipe da DIVER.SSA até fevereiro de 2023 para que possam seguir o planejamento, alcançar as metas definidas, estabelecer novas conexões e participar de iniciativas que gerem novas novas oportunidades.

Entre as finalistas estão: Joice de Oliveira, paulista residente em Salvador, fundadora da Joicewé, serviço delivery para cuidados de plantas e jardins; também de Salvador, a Tunu Sáude, empreendimento liderado por Larissa Almeida que é voltado para o cuidado integrado em saúde laboral e do corpo.

Marargila, de Amanda dos Santos, projeto que fornece cosméticos de bem-estar para mulheres e homens; Totoza Caranguejos, de Dayane Santos e sua mãe marisqueira, negócio de culinária no ramo de mariscos e pescaria que fornece para restaurantes e aplicativos de delivery e Xodó Cafeteria, de Brenda Ferreira, marca autoral de cafés especiais que traz um universo de experiências sensoriais, consultorias e produtos.

Subindo para o estado de Pernambuco, foram três selecionadas: Maria Alice Atelier, liderada por Maria Alice, marca de roupa autoral com segmento entre casual, casual chique, festas e sob medida e a Badu Afro Hair, de Paulla Andrade, salão de estética afro com foco em trazer acolhimento e empoderamento para pessoas negras - ambas de Olinda -. No Recife, a representante é Chica Manga, marca de bolsas veganas produzidas de forma artesanal pela empreendedora Thamires da Silva.

Da região Norte, o programa destaca duas empreendedoras: Thayane Freitas, que lidera a Casa Thay Petit, em Ananindeua, Pará. O negócio de arte oferece produtos artesanais como ecobags, necessaires pintadas à mão, camisetas sublimadas e canecas. Em Manaus, o destaque é para T&E Personalizados, de Thalyta Nayara, que oferece kits personalizados para festas infantis, além de lembranças para datas sazonais, como caixas personalizadas para o ramo de alimentos.

“A experiência com a jornada foi realmente muito incrível e surpreendente a cada encontro. A sagacidade e sensibilidade das mulheres criadoras e facilitadoras da jornada, em trabalhar uma formação de empreendedoras tendo um olhar voltado para um recorte interseccional, demonstra um cuidado real para quem conhece o projeto de primeiro plano, mas sendo uma das alunas, a potência de estar e ser acolhida é inspiradora em tudo", explica Larissa Almeida, da Tunu Saúde, uma das selecionadas.

A empreendedora aponta que os acolhimentos psicoafetivos foram fundamentais: além do convivo com um quadro importante de ansiedade há um bom tempo na caminhada, o movimento a fez querer estar sempre próxima a movimentos que respeitem seu tempo e subjetividade antes mesmo de empurrar uma lógica de disputa comercial, como percebeu nos outros poucos espaços que esteve sobre empreendedorismo.

Com a conclusão do ElevA, a parceria entre a DIVER.SSA e o TikTok segue durante o segundo semestre com 4 cursos gratuitos e online que serão lançados em breve na plataforma da startup.

"O TikTok valoriza as diferenças e reconhece os desafios da diversidade e inclusão. Apoiamos não apenas nossas comunidades na plataforma, como também fortalecemos iniciativas de impacto social e econômico para diversos grupos da sociedade", explica Handemba Mutana dos Santos, diretor do TikTok For Good no Brasil.

O diretor aponta que foi preciso reconhecer esses desafios para que, em parceria com a DIVER.SSA., realizar o programa ElevA que apoiou 50 mulheres empreendedoras do Norte e Nordeste do Brasil, selecionando e investindo com um capital semente em 10 empreendedoras.

Segundo o diretor, o aplicativo vem demonstrando a enorme capacidade de alcance de visualizações e esperamos que favoreça ainda mais a divulgação de produtos e serviços de mulheres empreendedoras.