Programa Jovem Aprendiz na Área Rural abre inscrições

Criado em 2013, o o Programa Jovem Aprendiz na Área Rural, em Barreiras, acaba de abrir mais duas turmas para o ano que vem. As incrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 20. Podem se candidatar pessoas de 18 anos (completos ou a completar até o terceiro mês do curso) a 24 anos de idade, com ensino fundamental completo e devidamente matriculado em unidade pública de ensino. O curso técnico-profissionalizante oferece formação no contra turno escolar. Os alunos têm aulas teóricas e práticas em ambiente controlado denominado de Fazenda Modelo, local estruturado com salas de aula, laboratórios e lavouras. Os matriculados têm carteira assinada, recebem uma bolsa auxílio e dispõem de alimentação e transporte para chegar até o local.

Local de inscrição

Para se inscrever, os interessados devem comparecer à sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB), de segunda à quinta-feira, das 9h às 12h, munidos de currículo vitae, cópia do RG, CPF e Carteira Profissional. O projeto é uma iniciativa o Instituto Aiba (Iaiba), SPRB e Sistema Senar/Faeb. Desde a sua criação, o programa já certificou mais de 300 jovens e os inseriu no mercado de trabalho regional.

Informações

Mais informações: (77) 3611-4299 ou 9.9811-0852 ou pelo e-mail: bianca.ledice@sprb.org.br..