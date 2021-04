Programa Partiu Estágio convoca 2.616 estudantes

Os 2.616 estudantes universitários selecionados para o Programa Partiu Estágio estão sendo convocados pelo governo do estado para apresentar a documentação solicitada em edital. Eles vão ser informados da convocação por meio de mensagem de celular e e-mail, cadastrados na plataforma no momento da inscrição.

A lista de convocados também pode ser consultada no site institucional da Secretaria da Administração (Saeb) www.saeb.ba.gov.br.

Os estudantes deverão comparecer ao órgão onde irão estagiar dentro do prazo estipulado. Caso entreguem documentação incompleta ou se apresentem em data posterior ao dia 17 de maio, perderão a vaga de estágio automaticamente. Ao todo, 63 secretarias, empresas públicas e autarquias da administração estadual baiana, sediadas em Salvador e 116 municípios, serão beneficiadas.

Este é o primeiro edital do Programa Partiu Estágio para o ano de 2021, com a oferta de vagas para universitários regularmente matriculados em instituições de ensino superior estaduais, federais e privados, com sede/pólo na Bahia, e que cursem graduação nas modalidades presencial ou EAD. As inscrições foram encerradas no dia 26 de março, com mais de 20 mil submissões.

O edital prevê a reserva de 10% do total das vagas a deficientes físicos e prioriza universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), seguidos daqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

A carga horária é composta de quatro horas diárias de atividades supervisionadas, chegando a 20 horas semanais, distribuídas de acordo com a necessidade da administração pública. Além da bolsa-estágio, os universitários terão direito a auxílio-transporte e 30 dias de recesso remunerado, proporcionais. O contrato de estágio tem duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando o estudante é deficiente físico. Dúvidas sobre a seleção ou sobre as regras do programa devem ser encaminhadas para o email partiuestagio@saeb.ba.gov.br.

Confira a documentação necessária:

• Comprovante de residência

• Original e cópia da Carteira de Identidade

• Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF

• Original e cópia de Carteira de Identidade do representante legal, ou do Termo de Guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso

• Declaração da Instituição de Ensino informando semestre letivo, duração do curso, percentual cursado, turno de estudo, curso de formação e sua modalidade presencial (Anexo II do Edital)

• Comprovante de matrícula e frequência da Instituição de Ensino

• Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público

• Original e cópia do Título de Eleitor, se for o caso

• Original e cópia do Certificado de Reservista, se for o caso

• Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS

• Comprovação de inscrição no CadÚnico, se for o caso

• Histórico escolar do Ensino Médio ou declaração emitida pela instituição de nível médio, no caso dos candidatos que tenham sido selecionados pelo critério de ter estudado todo o Ensino Médio em Escola Pública ou como Bolsista integral

• No caso de pessoas portadoras de deficiência, deverá ser apresentado um Relatório Médico comprovando a deficiência