Programação cultural de verão da FGM entra chega à 5ª temporada; veja programação

Salvador se despede da estação mais quente do ano e a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), promete manter a temperatura elevada com a edição especial do Diversão de Verão 2022, no mês de aniversário da cidade. A partir desta quinta-feira (03), o projeto promove uma intensa programação artística que circulará pelo Teatro Gregório de Mattos, Espaço Cultural da Barroquinha, Casa do Benin e Espaços Boca de Brasa (Subúrbio 360, CEU de Valéria e Cajazeiras). Todas as atrações estão disponíveis no site da Fundação.

Nesta edição, excepcionalmente em março, em decorrência dos decretos sanitários expedidos em janeiro, a novidade fica por conta do projeto Verão Patife, da Cia Baiana de Patifaria, cuja proposta é relembrar os 35 anos de atividade de sua atuação na cena cultural soteropolitana. Dentre as atrações, acontece a Exposição Rebobinando os 35 anos da CIA Baiana de Patifaria, o Papo de Artista e espetáculo de improviso Fanta & Pandora – Uma Folia de Verão.

Para Lelo Filho, ator e diretor da Cia Baiana de Patifaria, toda classe artística vem enfrentando muita dificuldade por conta da pandemia. “2022 começamos em parceria com a FGM. Esse é um momento de celebrarmos com o público e fãs do nosso trabalho, nossos 35 anos com apresentações, bate-papos e muita coisa legal”, celebra.

Além do Verão Patife, há uma grande programação que valoriza as produções artísticas realizadas por grupos de diversos bairros de Salvador. Nela, há shows de comédia, música, dança e artes visuais, ou seja, um conjunto de ações que tem como objetivo colocar o verão como a alta estação da cultura.

Já para Fernando Guerreiro, presidente da FGM, “o Diversão de Verão vem se consolidando no cenário cultural e turístico de Salvador, sempre trazendo grandes artistas e espetáculos para nossos espaços. Na edição deste ano, nada mais justo do que homenagear e celebrar a história da Cia, que foi quem levantou a bola do teatro baiano em todo o Brasil nesses 35 anos de trajetória. Além deles, teremos muitas outras atrações, o que quer dizer que save the dates de março porque a diversão está garantida!”.

A Casa da Patifaria

O início das atividades do Diversão de Verão acontece com o lançamento da exposição Rebobinando os 35 anos da Cia Baiana de Patifaria, na próxima quinta-feira (03), às 10h. Sua curadoria foi realizada por Lelo Filho e reúne peças de cenários, figurinos, vídeos e fotos dos espetáculos que fizeram parte da história de mais de três décadas do grupo. A visitação acontece de terça a sexta-feira, das 14h às 18h; e nos finais de semana, das 14h às 18h. O agendamento é gratuito e deve ser realizado clicando neste link.

No mesmo dia do lançamento, às 18h, acontece o Papo de Artista. Sua proposta é a de promover um intercâmbio entre experiências diversas dentro das artes cênicas na Bahia, com artistas que ainda integram e já integraram a Cia Baiana de Patifaria e integrantes do universo acadêmico. Os debates giram em torno da importância do teatro como agente transformador e do humor como agente de forte comunicação na sociedade. Neste primeiro encontro, com o tema “Você tá rindo de mim ou para mim?”, a conversa foca na importância do humor como forma de resistência no teatro. O grupo ainda promove mais duas edições, nos dias 17 e 31 de março. A entrada é gratuita.

Se você quer muita gargalhada, então você tem um encontro marcado com o espetáculo Fanta & Pandora. A hilária dupla de professoras universitárias adentra o teatro e transforma a plateia numa sala de aula, um ambiente de completa interatividade com os “alunos” da plateia. A relação que se estabelece com o espectador é tão empática que, quando ele menos percebe, já está em cima do palco sob a batuta das enlouquecidas professoras. A programação acontece todos os sábados de março (05, 12, 19 e 26), às 18h. A entrada custa R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).

Ancestralidade africana na Casa do Benin

A partir do dia 10 de março, a Galeria Lina Bo Bardi recebe a exposição Coroa de Ouro, que traz torços e turbantes de Negra Jhô. Os adereços simbolizam a resistência da mulher negra e têm ligação estreita com rituais religiosos de matriz africana. A entrada também é gratuita e as visitações podem ser realizadas entre terça e sábado, das 10h às 17h.

Para celebrar todo o legado e a riqueza da gastronomia africana, a Casa do Benin recebe 03 projetos em sua programação. O primeiro é o Culinária Musical, que acontece no próximo domingo (06), às 12h. Sua proposta apresenta um evento gastronômico cultural comandado pelo afrochefe Jorge Washington, que nessa edição recebe a cantora Denise Correia e o cantor Dão.

Na sequência, a partir da próxima sexta (4), às 12h, é dado o início aos almoços do Ajeum da Diáspora. Liderado pela cozinheira Angélica Moreira, o projeto apresenta pratos da gastronomia africana e afrobrasileira regados a atrações artísticas da cena soteropolitana. As refeições acontecem todas as sextas-feiras e sábados do mês, ao meio-dia. Os valores variam de acordo com o cardápio do dia.

Além dos almoços, Angélica comanda as Oficinas de Etnogastronomia. As atividades são realizadas com o objetivo de promover a troca de conhecimentos sobre a cozinha ancestral herdada dos povos africanos. Estão programados 03 encontros nos dias 15, 16 e 17 de março, às 13h. A oficina é gratuita e as inscrições podem ser realizadas a partir do dia 07 de março por meio do link disponibilizado no perfil do Instagram do Ajeum da Diáspora: @ajeumdadiaspora.

E para quem quiser conhecer e se integrar com as práticas corporais africanas, o professor Negrizu promove um curso de Dança Afro-Contemporânea todas as terças e quintas-feiras do mês de março. A inscrição custa R$30,00 (aula avulsa) e R$140,00 (pacote mensal).

O Grupo de Capoeira Gangara vai ministrar duas oficinas, às sextas-feiras, 18h. A Oficina de Maculelê, no dia 11 de março e a de Capoeira, no dia 18 de março. Para quem tiver interesse em participar, as inscrições devem ser feitas por meio do whatsapp (71) 98419-6675 Ubiracira Pires, pois as vagas são limitadas.

Mais programação

Se o verão de Salvador é conhecido por sua descontração, todo mundo já sabe. E é por isso que o Espaço Boca de Brasa Cajazeiras preparou uma programação para todo mundo chorar de rir e meter dança. O Humor de Quinta traz um grupo de jovens standapista formados pelo comediante Maurício Ramos no próprio espaço, que abordam situações inusitadas sobre o bairro. O show acontece nos dias 10 e 31 de março, às 19h. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Ainda em Cajazeiras, o a comediante Aline França, vencedora da 1ª Batalha de Stand Up Comedy do Boca de Brasa, viralizou nas redes sociais com vídeos irreverentes que conquistaram várias páginas de humor, agora, sobe aos palcos para contar essas histórias ao vivo. Sua apresentação acontece no dia 12 de março, às 19h, com ingressos que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

E o Verão Patife não poderia ficar de fora da programação de Cajazeiras! O espetáculo Fanta & Pandora faz uma dobradinha com o Papo de Artista, em uma ação que pretende fortalecer o movimento cultural das periferias a partir da troca de experiências da Cia Baiana de Patifaria como produtora teatral e debater temas relativos à produção cultural com artistas e coletivos de Cajazeiras. O evento acontece no dia 25 de março, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Na programação musical do Boca de Cajazeiras, as cantoras Patrícia Morais, Simone Lisete, Tassia Rocha e Tifanny Rabello, juntamente com a banda True preparam uma grande homenagem aos 40 anos de despedida da cantora Elis Regina. No repertório do show 4xElis, o público irá se encantar com os principais sucessos da “Pimentinha”. A apresentação acontece no dia 26 de março, às 19h, com entradas no valor de R$ 20 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$ 30 (casadinha).

No dia seguinte, 27 de março, às 17h, as Sambadeiras de Cajazeiras apresenta todo o vigor do grupo que há 18 anos conta a história do samba local. Com o objetivo de restaurar a alma e rejuvenescer o corpo através da música e da dança, suas integrantes cantam, dançam e tocam os instrumentos de percussão que já são suas marcas reconhecidas. A entrada é gratuita.

A patifaria passa também pelos bairros de Alto de Coutos e Valéria, nos Espaços Boca de Brasa Subúrbio 360 e CEU de Valéria. No dia 11 de março, às 19h, a dupla Fanta e Pandora traz ao público do Boca de Brasa Subúrbio 360 muita diversão e gargalhada com a programação do Verão Patife onde os integrantes da Cia Baiana de Patifaria conversam com o público através do quadro Papo de Artista, em um momento de intercâmbio de experiências com os grupos locais. A entrada é gratuita.

Já nos dias 15,17 e 19 de março, às 14h, o espaço ainda recebe o Encontro de Dança Mulheres em Foco. O projeto nasceu do anseio de criar um espaço de visibilidade para mulheres artistas e pesquisadoras do movimento em dança, para expor e ouvir suas vivências na arte. A inscrição é gratuita.

Para o público infantil, está prevista a exibição gratuita do espetáculo A Vaca Lelé no Espaço Boca de Brasa CEU de Valéria. A peça discute sobre a realização de sonhos ao contar a história de Matilde, uma vaquinha que gostaria de ter asas e voar para conhecer outros lugares. A projeção acontece no dia 01 de abril, às 10h, com entrada gratuita.