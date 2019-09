Programação do Festival da Primavera é anunciada nesta segunda (9)

Foto: Arquivo CORREIO

A programação completa do Festival da Primavera 2019, que será realizado entre 15 e 29 de setembro, vai ser anunciada nesta segunda-feira (9), durante um evento no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, a partir das 9h30.

Conforme a coluna Alô Alô Correio antecipou, um dos shows será do premiado rapper Baco Exu do Blues, de graça, no dia 22. Pela primeira vez, o palco do festival será o bairro do Comércio, com a maioria das ações concentradas na Praça da Inglaterra e na região da Avenida da França. No local haverá dois palcos e uma grande feira criativa.

Em junho, o rapper baiano faturou o Gran Prix do festival Cannes Lions, um dos mais importantes do mercado publicitário, com o curta-metragem "Bluesman", superando na disputa o casal Beyoncé e Jay-Z. A vitória foi na categoria Entertainment for Music (entretenimento para música).

Baco Exu do Blues é primeira atração conhecida (Foto: Divulgação)

A cerimônia de lançamento do Festival da Primavera, que marca a chegada da nova estação, contará com a presença do prefeito ACM Neto. Além de shows musicais, contará com apresentações de teatro, esporte, poesia e ações de lazer para toda família.

Além da programação do evento, ACM Neto aproveitará a cerimônia desta segunda para lançar o programa "Vem pro Centro", coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e que tem como objetivo estimular a ocupação do Comércio, envolvendo iniciativas que passam por ações estruturais e programações culturais.