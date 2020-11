Projeções nos municípios apontam para avanço da oposição ao governo do estado

Às vésperas do primeiro turno, as mais recentes projeções sobre a disputa nas maiores cidades do interior elevaram o nível de preocupação no núcleo político do governo do estado, confidenciaram cardeais da base aliada. Em conversas reservadas, líderes dos principais partidos que gravitam a órbita do Palácio de Ondina atribuíram a tensão a novas sondagens para consumo interno, cujos resultados apontaram um súbito avanço da oposição nos 15 grandes colégios eleitorais. Os números, afirmaram, indicam a reeleição dos prefeitos de Camaçari e Barreiras, Antonio Elinaldo e Zito Barbosa, ambos do DEM, e de Simões Filho, Dinha Tolentino (MDB), além da vitória de Suzana Ramos (PSDB) em Juazeiro, Marcelo Belitardo (DEM) em Teixeira de Freitas e Cordélia Torres (DEM) em Eunápolis.

Dupla aposta

Entre os governistas, só há duas cidades com cenário totalmente favorável ao bloco alinhado ao PT: Ilhéus, com a reeleição de Mario Alexandre (PSD), e Jequié, com Zé Cocá (PP), que também conta com apoio da oposição.

Jogo duro

As estimativas sobre a sucessão nos municípios expressivos do interior detectaram também ameaças à reeleição da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), efeito do crescimento veloz do candidato oposicionista, Teobaldo Costa (DEM), dono da rede Atakarejo. Ao mesmo tempo, mostraram chances altas para os rivais do PT em Porto Seguro e Alagoinhas, respectivamente, Janio Natal (PL) e Paulo Cezar (DEM).

Vice-versa

Nas únicas cidades da lista com mais de 200 mil eleitores, Feira de Santana e Vitória da Conquista, os cálculos sinalizam para o segundo turno. Em Feira, a avaliação é de que o prefeito Colbert Martins (MBD) possui hoje vantagem em um duelo direto com Zé Neto (PT). Em Conquista, é o inverso: Zé Raimundo (PT) tem, no momento, gás de sobra para barrar a reeleição de Herzem Gusmão (MDB).

Ponto de interrogação

Contudo, os prognósticos não conseguiram preencher duas lacunas na corrida pelas mais cobiçadas praças do estado. Sobre Paulo Afonso e Itabuna, só há a certeza de que tudo pode acontecer.

Favas contadas

Caciques da ala encabeçada pelo DEM comemoraram bastante os dados de uma pesquisa encomendada pela campanha do candidato do partido em Salvador, Bruno Reis, e concluída no domingo. No total, o democrata aparece com mais de 65% dos votos válidos, conta que exclui brancos, nulos e indecisos. O índice é muito semelhante ao que foi apresentado no último levantamento do Ibope, divulgado no fim de outubro pela TV Bahia. Para o comando da campanha de Bruno Reis, o jogo na capital acaba dia 15.

Além da conta

O preço do boi gordo voltou a bater recorde em Salvador, com a arroba cotada a R$ 290, segundo balanço da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia. Trata-se do maior valor registrado este ano.