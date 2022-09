Projeto Braskem recicla fomenta reflexão sobre reciclagem em Camaçari

O projeto Braskem recicla proporcionará uma experiência sustentável para a população de Camaçari, em sua primeira edição realizada a na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entre os dias 22 de setembro e 1º de outubro, a estrutura funcionará na praça central do Boulevard Shopping Camaçari, incentivando hábitos sustentáveis em quem circula pelo empreendimento.

O objetivo principal da iniciativa é reforçar a discussão sobre temáticas, como consumo consciente, descarte correto de resíduos e reciclagem, por meio de atividades lúdicas, com jogos, exposição e dinâmicas, em um espaço criativo montado pela startup SOLOS com patrocínio da Braskem.

"Depois de experiências positivas em Salvador, queremos fomentar essa conscientização também em Camaçari, mostrando que é possível contribuir com o meio ambiente com atitudes simples, como separar os resíduos recicláveis e descartar corretamente", explica Ana Laura Sivieri, diretora de Marketing e Comunicação da Braskem. Durante a ação, será possível entregar resíduos na estrutura geodésica. A expectativa é arrecadar 7 toneladas desse material, que será enviado à Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc), com previsão de gerar renda extra de R$ 10 mil para os catadores de recicláveis.

Para Saville Alves, co-fundadora da SOLOS, o Braskem recicla tem um impacto significativo na comunidade, pois une educação ambiental e inclusão social. “De forma leve, divertida e interativa, a iniciativa mostra como é prático contribuir com a reciclagem e ao mesmo tempo valoriza o trabalho dos catadores de resíduos, ressaltando a importância deles para nossa sociedade", afirma. Nas quatro primeiras edições na capital baiana, a ação impactou 914.770 pessoas, arrecadando 60,2 toneladas de resíduos e gerando uma renda de mais de R$ 81 mil.

Verena Maia, superintendente do Boulevard Shopping Camaçari, destaca que a iniciativa traz uma importante contribuição para o meio ambiente. “Estamos felizes em poder participar do Braskem recicla, contribuindo para que os frequentadores do empreendimento aprendam, de forma consciente, sobre a conservação da natureza”, afirma ela, salientando que o Boulevard sempre incentiva medidas de sustentabilidade entre colaboradores e clientes.

Além de sua contribuição socioambiental, o projeto é uma opção de entretenimento sustentável para a população, que poderá participar de um jogo educativo com perguntas sobre reciclagem, aprender sobre a temática em um painel interativo e se divertir no espaço criativo. A estrutura oferece atividades para crianças e adultos.

A iniciativa conta com o apoio institucional da Prefeitura de Camaçari, por meio da Empresa de Limpeza Pública de Camaçari (Limpec), que fornecerá caminhões para apoiar a coleta de materiais recicláveis em vários locais da cidade, durante o período da ação. "Temos focado o trabalho da Limpec na educação para o descarte e na mudança de hábitos da população de modo a diminuir o impacto dos resíduos no meio ambiente através da reciclagem. Apoiarmos o Braskem Recicla é um importante passo nesse processo, um projeto que vem dando certo em capitais e agora a nossa cidade vai receber com muita satisfação”, destaca Aldene Motta, presidente da Limpec.

| SERVIÇO |

Braskem recicla

Quando: de 22 de setembro a 1º de outubro

Onde: Boulevard Shopping Camaçari

O que: plataforma criativa que proporciona uma experiência sustentável com painel interativo sobre pós-consumo, jogo sobre reciclagem, orientação sobre descarte correto e consumo consciente e entrega voluntária de resíduos

Entrada: gratuita