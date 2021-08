Projeto Cozinha Patrimonial reverencia herança africana

A empresária e chef de cozinha Leila Carreiro, conhecida pelo trabalho à frente do restaurante Dona Mariquita, lança nesta sexta (6), às 20h, o projeto Cozinha Patrimonial - A Influência Africana na Culinária Baiana”, em uma live perfil do @donamariquita, no Instagram, às 20 horas. No dia seguinte, o trabalho poderá ser visto pelo público em um formato que mistura videoaula e documentário, no canal www.youtube.com/channel/UCi8pO2FyGKgQ3GQIWElY2Aw.



Com a iniciativa, Leila Carreiro busca levar para a tela um vasto repertório de estudos construído a partir de muitas referências. Além de se dedicar à leitura de clássicos sobre a cultura alimentar baiana, ela investe na troca de experiências com especialistas, acadêmicos, cozinheiros e representantes da cultura popular. Entre os seus entrevistados, estão o antropólogo Vilson Caetano, a mestra griô Vó Cici, Ananias Viana, membro da comunidade quilombola do Kaonge, e o historiador Elmo Alves.



Focado na preservação e na promoção das culturas identitárias afro-brasileiras, Cozinha Patrimonial destaca especialmente três ingredientes: o quiabo, o inhame e a pimenta. A proposta é colocar em primeiro plano receitas que chegaram à Bahia pelas mãos de homens e mulheres escravizados, oriundos de diversas regiões da África, mostrando como a cultura alimentar desses povos ancestrais foi apropriada pelos baianos.



Além de técnicas e utensílios, o simbolismo das comidas votivas das religiões de matriz africana e as releituras decorrentes da fusão com as influências portuguesa e indígena são alguns dos aspectos abordados no trabalho. A produção acompanha Leila Carreiro em visitas a terreiros e comunidades quilombolas, compras em feiras e, claro, mostra a chef de cozinha em ação, ensinando a preparar receitas que irão compor o “Banquete Patrimonial”.

O projeto foi contemplado pelo edital de Prêmios de Preservação dos Bens Culturais Populares e Identitárias da Bahia Emilia Biancardi 2020, e tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.