Projeto de alunos do SESI/SENAI ganha destaque nacional    

Definir um rumo para a futura carreira profissional, é um dos principais desafios de um estudante de ensino médio. Neste sentido, a escola acaba exercendo o importante papel de mentoria junto ao adolescente, ajudando-o a encontrar o seu caminho. No caso da aluna do curso Técnico em Informática para Internet do Novo Ensino Médio SESI SENAI de Feira de Santana, Yasmin Pereira, a proposta pedagógica da escola foi fundamental para que junto às colegas Maria Júlia Almeida e Kailane Lima, a jovem transformasse um interesse pessoal em um projeto que já transcende as paredes da instituição de ensino.

Interessada pela neurociência e os processos de aprendizagem desde os 14 anos, Yasmin encontrou nos docentes o suporte para formular o ApredizAge, projeto que parte do princípio de que toda habilidade é treinável e busca explorar as características socioemocionais que constam na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelecidas pelo Ministério da Educação.

“O primeiro contato com o tema aconteceu pois eu queria entender porque algumas pessoas aprendem tão rápido e outras tão devagar, e tentar me reconhecer nesse contexto, para assim poder me desenvolver melhor”, explica.

“Nas minhas pesquisas, decidi desenvolver algo nessa área, mas não sabia como. Em 2018, comecei a trabalhar com acompanhamento pedagógico e a iniciação científica do SESI me ajudou a superar todas as minhas dificuldades nessa área acadêmica e no empreendedorismo”, completa.

Uma das docentes que auxiliaram na formatação do AprendizAge foi instrutora de Logística e Inovação do Senai de Feira de Santana, Lucivânia Carneiro. Ela conta que na proposta do Novo Ensino Médio, no primeiro ano o aluno conta com um suporte no desenvolvimento das competências socioemocionais e nos anos seguintes são trabalhadas características técnicas específicas.

“Dentro desse contexto, estimulamos os alunos por meio de desafios, competições, e no ano passado trabalhamos em um desafio de startups com o objetivo de encontrar soluções para possíveis problemas do futuro”, relembra.

“Faz parte da metodologia do SESI/SENAI preparar os jovens para a próxima etapa. Ao estimularmos essas competências percebemos um amadurecimento que vai desde a forma de se expressar, à capacidade de argumentação e organização das ideias”, diz.

Iniciação científica

Segundo o Professor Marcus Aurélio Campos, que ao lado da Professora Ana Lúcia Vilaronga foi responsável pela orientação no projeto de Yasmin, a iniciação científica, que é aplicada em todas as escolas da Rede SESI, beneficia o aluno na compreensão de como ciência é importante para a resolução de diversos problemas presentes na sociedade.

“A dinâmica parte primeiramente na formação básica: o que é um projeto? como elaborar um projeto e as metodologias específicas”, aponta. “Em seguida, os estudantes começam a estruturar o problema e nós orientadores contribuímos com a análise da viabilidade e a construção das etapas posteriores. Nesse contexto é que surge um projeto”, diz.

No caso de Yasmin, depois de todo o acompanhamento dos orientadores, o AprendizAge se tornou um projeto que tem por objetivo transformar professores e alunos em protagonistas usando a ferramenta ALICE, acrônimo para pessoas que Aprendem, Lideram, Inovam, Criam e Empreendem (ALICE). A proposta é desenvolver uma plataforma de trilhas de aprendizagem emocional, formuladas por um método embasado na neurociência.

Mais do que um projeto de startup que tem se destacado em mostras como Start SFB, competição de empreendedorismo do Sistema Farias Brito, na qual ficou em 3º lugar, entre centenas de projetos; e ter sido um dos 22 projetos do SESI Bahia selecionados no mês de junho para a Feira Brasileira de Jovens Cientistas 2022 (FBJC), o AprendizAge foi fundamental para ajudar Yasmin a descobrir a carreira que quer trilhar no futuro. “Profissionalmente, eu hoje tenho certeza de que quero atuar na área da neuroeducação e na informática educacional, por meio da pesquisa, da docência e do empreendedorismo”, afirma.



