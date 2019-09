Projeto do Museu Frans Krajcberg em Nova Viçosa é abortado pelo Governo do Estado

(Divulgação)

Polonês radicado na Bahia, Krajcberg elegeu Nova Viçosa para abrigar obra

O tão esperado museu de Frans Krajcberg que seria erguido no sítio onde ele viveu, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, não vai acontecer. Embora o artista tenha feito a doação do seu acervo ao governo do estado com este objetivo, a equipe técnica do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) avaliou que o Sítio Natura não é adequado para abrigar as obras do artista e dará outro destino a área. “Além do alto custo de manutenção para manter as obras lá, teríamos pouco retorno de público, então vamos sim preservar o sítio e a história do artista lá, mas sob a ótica da preservação ambiental, que norteou a carreira dele”, diz João Carlos Oliveira, diretor do IPAC.

(Divulgação)

Casa onde Krajcberg morou em Nova Viçosa, na Bahia

Parcerias

A ideia do Governo do Estado é fazer parcerias com instituições, como o Projeto Tamar, já que o sítio está numa área de desova de tartarugas marinhas, de passagem de baleias, e criar ali um espaço de preservação ecológica que conte a história do artista. “Ali é um espaço agressivo para o tipo de obra que Krjacberg fazia, com troncos de árvores mortos, queimados, então não tem como manter essas obras lá com segurança”, diz João Carlos.

(Divulgação)

Obras do artista Frans Krajcberg foram doadas ao Estado da Bahia

Mostra itinerante

Sobre o acervo de Krajcberg que está em poder do Estado, João Carlos Oliveira diz que este vai percorrer o Brasil e o mundo, durante quatro anos, numa exposição itinerante. “Até a volta do acervo à Bahia, o governo do estado já terá definido onde as obras ficarão, provavelmente será na Região Metropolitana de Salvador”, diz o diretor do IPAC, que nomeou o arquiteto Robson Takeo Shishido para fiscalizar o contrato com a empresa encarregada de fazer os serviços de levantamento topográfico e planialtimétrico cadastral do Sítio Natura.



Voz & violão

O santamarense Roberto Mendes está com disco novo nas plataformas digitais. Na Base do Cabula, título deste que é o 11º disco do cantor, foi produzido por seus filhos, os violonistas Leonardo e João. Neste trabalho, o compositor preferido de Maria Bethânia optou por fazê-lo somente com voz e violão.

(Divulgação)

Roberto Mendes gravou disco só com voz e violão

Comida saudável

Victoria Cintra promove, no próximo dia 26, no seu restaurante de cozinha saudável Healthy, em Ondina, um jantar especial a 6 mãos e com dois menus diferentes, sendo um para clientes veganos. Além da sócia e chef Victoria Cintra, a chef Karine Poggio e a confeiteira Vanessa Damasio assinam os cardápios. Quem optar por harmonizar o jantar, pode contar com a ajuda da sommeliere Patrícia Penha, que estará presente com vinhos exclusivos.

(Foto:Maria Paula/Divulgação)

Victória Cintra comanda o Healthy em Ondina

Retratos da tragédia

Após passar por Salvador e Fortaleza, a exposição Mariana, do fotógrafo Christian Cravo, será vista pelos paulistas a partir de quinta-feira (19). A mostra, que retrata as memórias de uma das maiores tragédias ambientais do país - o rompimento da barragem de Fundão, que matou dezenas de pessoas na cidade histórica mineira - estará em cartaz no Instituto Tomie Othake, em São Paulo.

(Divulgação)

Christian Cravo na exposição Mariana, na Caixa Cultural, em 2018

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Marcelo Galvão fará apresentações de dança nos Estados Unidos

Marcelo Galvão ganhou o primeiro concurso de dança aos 10 anos, quando morava em João Pessoa, na Paraíba, cidade onde viveu parte da infância. Quando voltou para Salvador, onde nasceu, procurou nos classificados de jornais, cursos gratuitos de dança e começou ali a sua carreira que o levou até a escola de dança da UFBa, onde se graduou. Participou de grupos e deu aulas em escolas e na universidade estadual. Este mês, o dançarino e coreógrafo baiano Marcelo Galvão vai apresentar nos próximos dias 19, 20 e 21, em Massachussetts, nos Estados Unidos, o solo Unbox (Fora da Caixa), projeto idealizado pela coreógrafa Leda Muhana, que co-dirige o espetáculo com Galvão. Fundador do Coletivo Casa 4, que desenvolve trabalhos artísticos com base na dança de salão, o artista integra, há três anos, o Brazil Dance World em Toronto, no Canadá, como dançarino, professor e palestrante do Brazilian Beat Congress. No currículo, o baiano tem ainda passagens pela Polônia e São Paulo.

Canja boa

A cantora Márcia Castro é a convidada do Baile Tudo, com Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha, no dia 28 de setembro, no Largo Quincas Berro D´água, no Pelourinho.



Mais +

A Festa de San Gennaro, promovida pelo restaurante Pasta em Casa, que aconteceu no último sábado no Rio Vermelho, bateu recorde de público e merece nota 10 pela organização, pela curadoria dos expositores e, sobretudo, pela energia bacana que rolou o dia inteiro na rua que recebeu a iniciativa. Ao contrário do que muitos pensam, o povo baiano gosta sim de festas na rua e sabe prestigiar eventos bem produzidos onde se pode circular com segurança e apreciar a boa gastronomia produzida aqui. Ponto para Waleska Calasans e Celso Vieira, idealizadores da festa.



Menos –

Difícil de entender como uma delegacia, sediada num bairro turístico à beira-mar, neste caso, a Barra, proíbe pessoas (turistas ou locais) de prestarem uma queixa porque estão usando shorts ou bermudas. Imagine um turista que está hospedado no Centro Histórico, ou em qualquer outro bairro mais afastado, ter que retornar ao hotel para vestir uma calça para simplesmente fazer um boletim de ocorrência! Realmente, é de difícil compreensão normas como essa!