Projeto Enem 100% tem aula gratuita de Português nesta terça (8)

O Projeto Enem 100%, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), promeve aula on-line gratuita de Língua Portuguesa nesta terça-eira (8). A aula será ministrada pela professora Rose Sampaio, com transmissão pelo canal do YouTube "Educação Bahia".



As aulas virtuais do Projeto Enem 100% acontecem sempre às terças e sextas-feiras, das 16h às 17h, e seguirão até janeiro, envolvendo diferentes componentes curriculares. A iniciativa faz parte de uma série de atividades lançadas pela SEC para fortalecer a aprendizagem dos estudantes que irão fazer o exame.

O estudante ainda pode baixar, no Portal da Educação, uma apostila pra cada aula, além da programação das próximas aulas que serão realizadas.

As provas do ENEM, na versão impressa, serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e, na versão digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.