Projeto leva ensaio fotográfico gratuito para gestantes no Subúrbio Ferroviário

Já é até tradicional ver fotos de uma gestante publicadas nas redes sociais depois de um ensaio fotográfico. No entanto, apesar de comum, ter fotos de profissionais feitas durante a gravidez não está ao alcance de todas e muitas mulheres chegam a nunca ter esse tipo de imagem. Isso mudou para 120 gestantes do Subúrbio Ferroviário de Salvador, em Ilha Amarela, neste domingo (13).

É que o projeto ‘Mãe Modelo’ da Agência Baiana de Desenvolvimento Social (ABDS), que começou durante a semana e foi concluído neste domingo, presenteou as grávidas com um ensaio gratuito com estúdio e fotografia profissional, além de palestras sobre os cuidados essenciais com recém-nascidos.

Uma oportunidade de ouro para Maria Aline Santos, 36 anos, que é líder de treinamento e está na sua primeira gravidez à espera da pequena Lara. Ela não economiza em elogios ao falar do ensaio.

"Foi uma experiência muito boa, maravilhosa para nós, mamães. Uma oportunidade linda porque me senti muito à vontade, tirei as fotos da forma que eu sonhei. Sou muito grata por esse projeto, por ser também uma 'Mãe Modelo'. Estou muito feliz de ter esses registros de Lara antes mesmo dela chegar", conta Maria com animação.

De acordo com a gestante, ter um ensaio era um sonho, mas a condição financeira que atravessa no momento a deixava distante disso. "Nesse momento de pandemia, com a gente enfrentando várias crises e suando para garantir as prioridades, o ensaio foi um presente. Até o enxoval não está fácil, então não daria para pagar fotos assim", explica.

O caso de Érica Greco, 23, é parecido. Esperando o segundo filho, ela não teria como custear um ensaio que até conseguiu fazer na primeira gestação. "Com toda essa situação onde quase ninguém tem condições para pagar, é gratificante ter um espaço desse com um serviço ótimo e de graça. A gente sabe bem que ensaio é caro, então damos valor demais a esse projeto. Dessa vez, eu não conseguiria fazer, mas esse projeto salvou", diz.

A atendente afirma ainda que o ensaio deu uma moral na autoestima e que, apesar de já ter tido a experiência de fazer fotos, essa teve um caráter único. "Nós, gestantes, sempre queremos fazer fotos da gestação porque é algo que a gente quer guardar de recordação. É um momento único que tem que ter registro. E dessa vez foi muito bom também, me senti muito bem, foi legal demais", relata Érica.

O bem-estar das gestantes durante o projeto é justamente um dos objetivos principais da ABDS. É isso que garante Márcia Alves, assistente social da agência. "O projeto é interessante porque trabalhamos com mães carentes, muitas vezes desprovidas de experiências valiosas para mulheres. O ensaio é um resgate da autoestima delas, que deixa elas terem registros profissionais de um período importante e faz um bem grande para as grávidas", destaca.

O Mãe Modelo está na sua segunda edição. Em 2019, quando estreou, 104 mães participaram de ensaios fotográficos. Nos dois últimos anos, o projeto teve um hiato por conta da pandemia.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo