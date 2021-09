Projeto Ligadas por Fios, da SSP, vai arrecadar mechas para fazer perucas e doar

A edição deste ano do Projeto Ligadas por Fios, da Secretaria da Segurança Pública (SSP), começa nesta sexta-feira (1º). Realizado no auditório do prédio-sede da secretaria, localizado na 4ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, o evento dará início às atividades da pasta referentes ao Outubro Rosa.

A ação promove a arrecadação de mechas de cabelo que serão transformadas em perucas, destinadas a mulheres em tratamento contra o câncer. Ao longo de todo o mês de outubro, também poderão ser doados lenços, bonés e acessórios e itens em geral que auxiliem no aumento da autoestima feminina. Urnas para a doação serão espalhadas em vários pontos de Salvador.

Na abertura também serão apresentadas as madrinhas do projeto, responsáveis por engajar a ação social e estimular a participação dos baianos e baianas.

Desde a primeira edição do projeto, em 2019, o Ligadas por Fios fez a arrecadação de 154 quilos de cabelo, resultando na confecção de dezenas de perucas entregues a mulheres que sofreram com a perda de cabelo devido ao tratamento contra algum tipo de câncer.