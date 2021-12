Projeto Mural leva mais de 400m² de arte para prédios no Comércio

Tem Mural na Virada. Projeto que usa a arte para revitalizar prédios e bairros de Salvador, o Movimento Urbano de Arte Livre (Mural) deixou sua contribuição para a Virada Sustentável Salvador, evento realizado pela Braskem de amanhã a domingo, com o tema A Mudança que o Mundo Precisa é Cultural. A organização do evento batizou a parceria como uma 'collab', convidando quatro artistas baianos para criar obras que trouxessem o conceito de sustentabilidade e preservação ambiental.

Sirc, TarcioV, Isabela Seifarth e Zana Nacola foram as convidadas e todos os seus painéis foram desenhados e pintados em prédios no bairro do Comércio, em Salvador. Ao todo, foram cerca de 400m² de arte exposta nessa que é a terceira edição dopProjeto.



Nascida em Salvador, a arte-educadora Zana Nacola (@zananacola) criou a obra O Mar em Mim, pintada na fachada lateral do Estacionamento Estapar, na Avenida França. Usando uma imagem feminina, algo marcante de seu trabalho, Zana disse querer levar um pouco de tranquilidade à rotina das pessoas. Em seu trabalho, uma moça negra e de cabelos ruivos está com fones de ouvido e aparentemente adormecida. A obra tem dimensões de 24 x 13,5m.

“A arte traz luz, movimento e beleza ao espaço, além de valorizar a cidade. Eu acho que a própria dinâmica de revitalizar dando cor e beleza, faz com que as pessoas passem a frequentar mais o ambiente. Onde tem beleza, as pessoas querem estar. Acredito na força da arte para transformar os lugares. Salvador é incrível, é artística e é de extrema importância que sua arte urbana seja valorizada”, afirma Zana.

Trabalho de Zana tem objetivo de levar um pouco de tranquilidade ao dia a dia caótico das pessoas que passam pelo Comércio (Foto: Sergio Cipolotti)

Também no Comércio, já na Rua Miguel Calmon, e um imponente pescador é visto na fachada do Edifício Carlos Kiappe. O desenho, feito pelo multiartista TarcioV, é uma homenagem às pessoas que vivem das águas. Com tons de azul predominantes, o homem ali desenhado olha em direção ao mar, carregando dois dos peixes que pescou.

Painel assinado por TarcioV é um dos maiores da cidade (Foto: TarcioV)

Batizada de O Pescador da Cidade Velha, a obra é fruto de memórias afetivas do próprio TarcioV, que vivia muito na região durante a infância e adolescência, por conta dos trabalhos dos seus pais. O painel é um dos maiores da cidade, considerando-se a altura. “Para esse trabalho, tentei homenagear as pessoas que vivem do mar, sobretudo pescadores, marisqueiros e peixeiros”, explica.

Quem tomou conta da fachada do Edifício Amazonas, virada para a Miguel Calmon, foi Sirc. Em "Se plante", ela ressalta a beleza da ciclicidade presente na natureza, as inúmeras possibilidades de recursos renováveis e a grandiosidade do tanto que a mãe terra oferece.

Sirc posa em frente ao prédio onde fez a intervenção Se Plante. No prédio ao lado, quem colocou seu trabalho para jogo foi TarcioV (Foto: Caio Lirio)

Por fim, o trabalho de Isabela Seifarth faz um apelo pela preservação da memória e das tradições da Bahia. Com a cabocla como figura central, ela aproveitou o espírito do 2 de Julho, Dia da Independência da Bahia, e uma das festas populares mais diversas, com uma série de manifestações do povo, marcada por manifestações políticas sobre vários temas, em destaque sobre a Preservação do meio ambiente e dos povos originários do Brasil.

“Salvem as matas, Salve à Cabocla!”, foi feita na fachada lateral do Ed. Estados Unidos. A artista contou que a realização foi desafiadora, por conta da quantidade de detalhes e alguns contratempos enfrentados durante a execução, como as fortes chuvas, por exemplo. Mas no final deu tudo certo.

A Virada Sustentável tem patrocínio da Braskem e do Governo da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura, apoio da Ball e será realizado em formato híbrido, intercalando a programação presencial e online por meio do canal da Virada no YouTube (www.youtube.com/viradasustentavel).





Arte de Isabela Seifarth faz apelo para salvação das matas (Foto: Caio Lirio)

Onde ver

Obra da artista Sirc (@sirc_heart)- “Se plante”

Onde: Fachada virada para a Rua Miguel Calmon do Edifício Amazonas (Rua Portugal, 22, Comércio)

Obra do artista TarcioV (@tarciov) - “O pescador da cidade velha”

Onde: fachada do Edifício Carlos Kiappe, (Rua Miguel Calmon, 24 – Comércio)

Obra da artista Isabela Seifarth (@belaseifarth)- “Salvem as matas, Salve à Cabocla!”

Onde: Fachada lateral do Ed. Estados Unidos (Av. Estados Unidos, 18, Comércio)

Obra da artista Zana Nacola (@zananacola) - “O mar em mim”

Onde: Fachada lateral do Estacionamento Estapar (Avenida da França, 414, Comércio)

Confira a programação da Virada Sustentável em (https://www.viradasustentavel.org.br/programacao-2021)