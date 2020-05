Projeto oferecerá orientação gratuita sobre covid-19 a comunidades de Salvador

Com o objetivo de minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus em comunidades de Salvador, será lançado nesta quinta-feira (14), o TeleCorona da Periferia. A iniciativa, da AfroSaúde, oferecerá atendimentos gratuitos, por telefone e internet, de profissionais de saúde a pessoas que vivem em território periférico da capital baiana.

O serviço estará disponível pelo número 0800 042 0503 e pelo site www.afrosaude.com.br/coronavirus, com médicos, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais. Assim, a rede possibilitará orientação multiprofissional, além de garantir o acesso à informação de forma clara e acessível, para reduzir a superlotação em hospitais.

Segundo a AfroSaúde, health tech de impacto social focada na saúde da população negra, nesta primeira etapa, o projeto pretende atender a mais de 250 mil pessoas que vivem, prioritariamente, no Subúrbio Ferroviário, Nordeste de Amaralina e Cajazeiras e adjacências. Depois, a ideia é ampliar o serviço para outras capitais do Brasil.

Além de oferecer a orientação multiprofissional, o TeleCorona também planeja fazer o levantamento de dados sobre a covid-19 nas periferias de Salvador, como índice de casos suspeitos e as principais demandas da população sobre o coronavírus.

Este mapeamento tem como intenção servir para contribuir com a tomada de decisão sobre saúde nas periferias, além de ajudar a perceber as reais necessidades desta população em relação à pandemia.

Para viabilizar a rede de apoio, a startup promoveu uma campanha de financiamento coletivo por meio do Matchfunding Enfrente e Fundação Tide Setúbal, na plataforma Benfeitoria. E também firmou parceria com empresas como a Digitalk, que oferecerá a comunicação via chat, videoconferência e integração da central telefônica, para que os atendimentos sejam sistematizados.