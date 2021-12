Projeto para colégio estadual de Mata Escura concorre a benefício em votação popular nacional; vote

O Projeto Escola Verde com Afeto, que visa a construção de jardins de chuva no Colégio Estadual Profa. Marileine da Silva, no bairro da Mata Escura, em Salvador, está concorrendo entre os 12 pré-selecionados no programa Educar para Transformar, do Instituto MRV. A autoria é do movimento Canteiros Coletivos, tem parceria da organização Ser, e o resultado será publicado no dia 17 no site do Instituto.

Com a tecnologia, que seria inédita em Salvador, a comunidade ao redor pode ampliar suas áreas verdes e tornar-se espaço de pesquisa e ocupações educativas e culturais. A votação pode ser feita através do site até a quinta (16), às 18h.

O Instituto vai apoiar cinco iniciativas que impactem positivamente o ambiente escolar, promovendo a escola como comunidade de aprendizagem e fortalecendo as práticas pedagógicas dos professores por meio das Metodologias Ativas, que destaca o estudante como protagonista do seu próprio aprendizado.

O projeto Escola Verde com Afeto - Fase 4 propõe, no período de dois anos, mobilizar estudantes e docentes a se envolver diretamente no processo de pesquisa, desenho de projeto e implantação física de dois jardins de chuva - um dentro, e um fora da escola - como uma solução ecológica para absorção da água em periodos de fortes chuvas no território, densamente urbanizado.

A proposta implica, ainda, envolver a comunidade escolar, com mais de 500 jovens e adultos, em práticas e atividades agregadoras, fortalecendo vínculos e reconhecendo habilidades coletivas e individuais após quase dois anos de pausa nas aulas por conta da pandemia.

“Se conquistarmos esse financiamento, vamos sair dos jardins improvisados com pneus e implantar, finalmente, um estrutura eficiente e ecológica, que dialoga com a característica climática da cidade e pode ser uma grande solução para alagamentos urbanos frequentes em diversos pontos de Salvador”, afirma a jornalista e permacultora Débora Didonê, gestora do Canteiros Coletivos.



Os jardins serão implantados dentro e fora do Colégio Estadual Professora Marileine da Silva, situado na Mata Escura, que já eliminou o lixo do portão de entrada três anos atrás, e agora mobiliza a comunidade de mais de 1 mil alunos a deixar seu entorno mais verde.



Para mais informações, acesse @canteiroscoletivos @somos_ser.