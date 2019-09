Projeto Roteiro de Design será lançado com palestra de Arthur Casas

Arthur Casas

(Foto: Divulgação)

O Núcleo de Decoração da Bahia acaba de lançar o projeto Roteiro de Design, que vai envolver mais de 30 das lojas associadas ao grupo durante todo o mês de outubro. A ideia é usar os espaços das lojas para divulgar o trabalho de arquitetos e designers de interiores parceiros e fomentar o calendário do segmento com ações variadas.

Para a abertura, o grupo convocou o premiado arquiteto Arthur Casas, que virá a Salvador especialmente para ministrar a palestra “Arquitetura e Interiores”, no próximo dia 03, na Casa do Comércio.

A programação do lançamento, que durará todo o dia, ainda inclui talks com Marcus Araújo, Cristhian Nascimento e Amanda Ferber.

Tati Moreno promove jantar em torno de Flávia K. Lima

O artista plástico Tati Moreno recebeu um grupo de amigos, anteontem, em seu apartamento, no Jardim Apipema, em Salvador, para jantar em torno da fotógrafa Flávia K. Lima, que abiu, recentemente, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a exposição “Bahia Barroca – Tradição e Contraste”. “Foi uma noite regada a arte e muitas histórias da Bahia”, nos disse Flávia. A mostra dela, na capital paulista, seguirá em cartaz até o dia 11 de outubro.

Tati Moreno e Flávia K. Lima

(Foto: Tati Freitas/ Divulgação)

Imperdível

A mostra “Genaro de Carvalho – Traço, Pincel e Trama” ganha coquetel de abertura, quinta-feira, das 18h30 às 21h30, no Museu da Misericórdia, no Centro Histórico de Salvador. A exposição fará uma bela retrospectiva de obras do artista modernista baiano Genaro de Carvalho, que faleceu em 1971, aos 44 anos, no auge da fama e do reconhecimento internacional.

Participação especial

Paula Raia abiu a exposição Terrosidades, com curadoria de Helio Menezes e Mauricio Ianês, na última quinta-feira, no Centro Cultural São Paulo. O evento teve participação especial da cantora baiana Mariene de Castro, que fez um pocket show para os convidados.

Além da exposição, Terrosidades irá abrigar um projeto pedagógico composto por oficinas de capacitação no atelier Paula Raia e encontros de desenvolvimento criativo.

Giro artsy

Gente de todas as partes do mundo esteve na ArtRio, que acontece desde quarta-feira, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Galeristas, artistas plásticos, amantes de todas as formas de arte e até quem não entende absolutamente nada sobre o assunto circularam pela 9ª edição do evento. “Posso afirmar que a ArtRio é a maior plataforma de valorização da arte brasileira”, nos disse a organizadora Brenda Valansi. Foi a primeira vez que ela comandou a feira sozinha, depois de comprar as partes dos sócios Luiz Calainho, Alexandre Accioly e Elisangela Valadares.

O empresário Roberto Alban, que comanda uma galeria com seu nome, em Ondina, em Salvador, esteve presente. “Foi a nossa sexta participação. Levamos trabalhos de Geraldo de Barros, Almandrade e Raul Mourão, entre outros”, nos disse Alban. “A galeria entente a participação nas feiras como um momento especial de internacionalização da obra de seus artistas”, finalizou. O evento será encerrado hoje, às 20h.

Parabéns pra você

O arquiteto Marlon Gama reúne amigos, sexta-feira, em sua casa, em Salvador, para a comemoração do seu aniversário. No convite, enviado pelo WhatsApp, ele afirma que será um almoço – que deve se estender até o fim do dia. Erguida nos anos 1950, a residência de Marlon, no alto de uma encosta, tem vista para a Baía de Todos os Santos.

José Victor Oliva vai circular por Salvador

O empresário José Victor Oliva vai transformar a cidade de Itacaré, no Sul da Bahia, em um dos destinos mais badalados durante as festas de fim do ano. É que, por lá, a Agência Samba, que pertence a Holding Clube, de Oliva, estará promovendo o Réveillon N1, que contará com shows de Ivete Sangalo, Jorge & Matheus, Alok e Kevinho, entre outros. Oliva estará em Salvador, no próximo dia 3, para dar mais detalhes sobre o evento – ele receberá convidados para um café da manhã no hotel Fasano.

José Victor Oliva

(Foto: Divulgação)

Conquista

A Porque Marketing, especializada em Live Marketing, está completando 08 anos. Para comemorar, o CEO da empresa, Paulo Dias, promove um super agito, amanhã, na sede da agência, no Rio Vermelho. “A agência cresceu e hoje conta com uma equipe de profissionais capacitados e multidisciplinar, que juntos planejam conquistar cada vez mais o mercado”, afirma Dias.