Projeto social do craque Daniel Alves terá duas sedes: em Salvador e Lauro de Freitas

(Divulgação)

Além de Lauro de Freitas, instituto de Daneil Alves terá sede também em Itapuã

Anunciado em primeira mão pela coluna, o instituto criado pelo craque do futebol Daniel Alves para atender, gratuitamente, crianças e adolescentes nas áreas de esportes, educação, ensino de idiomas e outras mais, não terá apenas um sede na Bahia. Além da unidade em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, o Instituto Daniel Alves terá também endereço na capital baiana. O espaço, que já está praticamente pronto e que deverá ser inaugurado neste mês de fevereiro, vai funcionar no bairro de Itapuã com as mesmas atividades previstas para a sede de Lauro de Freitas.

(Divulgação)

Caetano Veloso completa 80 anos em agosto

Oito décadas

Foi dada a largada para as celebrações dos 80 anos de Caetano Veloso que serão completados em agosto próximo. O tecladista Mu Carvalho, da banda A Cor do Som, vai abrir as comemorações este mês com o álbum Trem das cores, nome de uma das composições do baiano gravadas por ele. O músico diz que a homenagem é uma retribuição ao carinho que Caetano sempre teve com ele e seus companheiros de grupo, para quem compôs dois dos maiores sucessos: Beleza Pura e Menino Deus. O disco, que será lançado em todas as plataformas digitais, tem a participação do músico Jaques Morelenbaum, grande parceiro do santo-amarense.

(Foto: Thiago Brito/Divulgação)

DJ 440 vai tocar hoje no Blue Praia no Rio Vermelho

Balada de Verão

O DJ 440 vai agitar o Blue Praia Bar, no Rio Vermelho, durante o dia de hoje, das 14 às 18h com uma produção musical diversificada e muito ritmo. Dedicado a difundir música notadamente brasileira e também com fortes referências mundiais, com mais de 20 anos de carreira, o o artista, cujo nome de batismo é Juniani Marzani, é ítalo-brasileiro e nasceu em Pernambucano; O artista é um dos grandes pesquisadores de ritmos tropicais, latinos, eletrônicos e globais.

Engajamento

A Bahia foi um dos quatro estados brasileiros escolhidos pela plataforma de engajamento de comunidades ChangeX - organização sem fins lucrativos sediada na Irlanda - para receber apoio a projetos e financiamento de instituições que trabalham com crianças. O investimento total no Brasil será de R$1,7 milhão distribuídos entre 60 instituições dos estados participantes. Além das instituições da Bahia, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro também serão contemplados com verba de até R$ 30 mil para iniciar um novo projeto comunitário. Os interessados devem se inscrever no endereço (www.changex.org/unidos-pelo-brincar)

Resultados positivos

Criada para capacitar pessoas na liderança de projetos de impacto em suas vizinhanças, a ChangeX já apoiou mais de 17 mil projetos comunitários beneficiando mais de 600 mil pessoas nos países onde atua. Os projetos cobrem diversos tipos de temas, incluindo brincadeiras, habilidades digitais e sustentabilidade.

(Foto: Matheus Thierry/Divulgação)

Renata e Nino comandam o Bistrô das Artes no Carmo

Programinha no Carmo

O Bistrô das Artes, recentemente inaugurado no Santo Antônio Além do Carmo, promove neste domingo (6), das 10h às 14h, um brunch com buffet livre. O espaço, instalado na galeria NN Arte Plural, de Nino Nogueira, oferecerá clássicos entre os que já são servidos no cardápio da casa, como panquecas, pão de queijo com costela desfiada e ovos com bacon, além de uma Mimosa de boas-vindas. Tudo com a marca da Coffeetown,



Hotel das artes

O Hotel da Bahia, que hoje pertence à rede Wish, será mostrado para todo o país no Programa Hotéis Incríveis, que vai ao ar hoje (1º), logo mais às 20h30, no canal Modo Viagem, plataforma exclusiva de viagens da Globo. Vale ressaltar que o empreendimento, que no próximo ano completa 70 anos e que já foi um dos mais icônicos da Bahia, reúne um dos maiores acervos artísticos do Brasil, com obras de artistas como Carybé, Genaro de Carvalho, Pierre Verger, Tatti Moreno e Di Cavalcanti espalhados pelo prédio que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC).



Reconhecimento

Falando em hotelaria, o Palladium Hotel Group, dono do hotel Grand Palladium Imbassaí, no litoral norte, foi a única empresa brasileira do segmento de hospitalidade a receber a certificação Top Employers por práticas eficientes na gestão de pessoas.