Projeto vai oferecer aulas gratuitas de inglês para jovens do Bairro da Paz

A comunidade do Bairro da Paz será contemplada com aulas gratuitas de inglês, ofertadas para jovens com idade acima de 18 anos e que já tenham concluído o ensino médio. O projeto é de iniciativa da Base Comunitária de Segurança (BCS) do bairro.

Para participar, é necessário fazer uma inscrição - o processo foi aberto na segunda-feira (30) e será encerrado quando ocorrer o preenchimento das 25 vagas oferecidas para o curso de inglês básico. Serão três meses de aulas.

De acordo com o tenente Joel Brandão, subcomandante da BCS, o objetivo é auxiliar jovens que pretendem participar de concursos que exigem nível básico de inglês. “Esse curso de inglês é um auxilio importante para nossos jovens, porque melhora as chances de ingressarem no mercado de trabalho. Além disso, reforça a confiança que a comunidade tem no trabalho da Polícia Militar. É muito importante para a comunidade e é uma forma de fortalecer a nossa filosofia de polícia comunitária”.

As aulas serão presenciais e também à distância, às segundas, quartas-feiras e sábados, das 10h às 11h. Durante o curso, os alunos terão lições de conversação com um professor da Zâmbia, na África, e de gramática com um professor brasileiro.

As inscrições podem ser realizadas através do e-mail bcs.bairrodapaz@pm.ba.gov.br ou na sede da BCS, situada na Rua da Resistência. O candidato deve comparecer com RG. As aulas já começam na próxima segunda, dia 13 de setembro.