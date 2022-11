'Prometo segurar o tchan', brinca advogada confundida com dançarina Scheila Carvalho

Depois que a advogada Sheila de Carvalho foi anunciada como integrante da equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela tem recebido brincadeiras sobre a confusão do seu nome com a ex-dançarina do grupo É o Tchan.

Nas redes sociais, diversos memes foram feitos e a advogada e militante resolveu se manifestar. Com bom humor e trazendo uma piada para quebrar a seriedade, Sheila de Carvalho explicou que foi apenas uma confusão com um "de" que não colocaram durante o anúncio.

"Nota de esclarecimento: Lula indicou para transição de justiça e segurança pública Sheila de Carvalho - advogada, professora, militante e defensora de direitos humanos. E não a Scheila Carvalho, a dançarina. Sinto decepcioná-los, mas prometo segurar o tchan e cumprir a tarefa", brincou.

Conheça Sheila de Carvalho

Advogada e professora, além de militante dos direitos humanos, Sheila de Carvalho faz parte do grupo Prerrogativas, que reúne 256 advogados do campo progressistas, que ajudou a tirar Lula da cadeia. A advogada foi indicada para ocupar a transição de Justiça e Segurança Pública.