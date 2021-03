Promoção do CORREIO em homenagem ao aniversário de Salvador gera expectativa

Divulgação

Para garantir a versão impressa do CORREIO desta sexta-feira (26), o soteropolitano vai ter que adiantar o seu lado. É que, quem comprar um exemplar de amanhã, por R$ 2,50, vai levar, por tabela, um copo temático que homenageia Salvador pelos seus 472 anos que serão completados em 29 de março.

E a procura pela edição de amanhã já está em alta. Pelo menos, é o que garantem os donos das lojas espalhadas pela capital baiana, que estão otimistas para as vendas de amanhã e relatam que o povo já está se movimentando e que as perguntas pela promoção já começaram hoje mesmo.

Procura em alta

Pedro de Almeida, 52 anos, proprietário da Banca Maria, localizada no Garcia, afirma que as pessoas já estão à procura do jornal desde a manhã desta quinta-feira. "O povo já tá passando aqui e dizendo pra reservar o jornal. Uns nove clientes cativos já fizeram isso. A expectativa tá lá no alto porque, normalmente, toda promoção tem muita procura, mas mais forte no dia que ela acontece. Essa de amanhã já começou forte hoje", conta.

No Barbalho, mais especificamente na Banca Iceia, que pertence a Maria Santana, 45, o otimismo é grande por conta das perguntas pela edição de sexta. "Toda hora passa um dizendo 'separa o meu de amanhã'. A procura já tá alta e as vendas devem ser boas amanhã. Os clientes compram muito em dia de promoção, não tem dia ruim quando acontece esse tipo de ação" fala.

A mesma situação acontece na Banca Arte e Cultura, localizada no Canela. Adilson dos Santos, 42, conta que já reservou dez exemplares e palpita que o alto nível de interesse tem a ver com a data. "Já reservei algumas, as pessoas já estão procurando. As promoções toda vez têm uma procura grande. Muita gente gosta de ter os copos. Mas, quando é em relação a Salvador, quando homenageia a cidade, o negócio cresce ainda mais. Foi assim em outras oportunidades", declara.

Conforto para o assinante

Para quem já assina o CORREIO, conseguir o exemplar e o copo será ainda mais fácil. Ao invés de ir até os pontos de venda, os assinantes podem solicitar os ítens do conforto de casa, pela Central de Atendimento através do número de telefone 3480-9140 ou por e-mail no assinante@correio24horas.com.br.

O Aniversário de Salvador é uma realização do jornal Correio com o patrocínio da Wilson Sons, Jotagê e CF Refrigeração e o apoio da Sotero, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, JVF e AJL.

*Sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro