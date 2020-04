Pronunciamento de Bolsonaro contra Moro tem panelaços em Salvador; veja vídeos

Diversos bairros de Salvador registraram intensos panelaços no final da tarde desta sexta-feira (24), durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no qual ele deu sua versão sobre o pedido de demissão do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública).

Nos bairros do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, por exemplo, moradores também gritaram "Fora, Bolsonaro". Também houve manifestações críticas ao presidente em Brotas, Vila Laura, Cabula, São Caetano, Graça, Canela, Imbuí entre diversos outros.

Panelaço durante discurso de Bolsonaro no Imbuí pic.twitter.com/7fBL4cL72y — Jornal Correio (@correio24horas) April 24, 2020 Panelaço durante discurso de Bolsonaro na Pituba pic.twitter.com/ypWUdhao1w — Jornal Correio (@correio24horas) April 24, 2020 Veja alguns vídeos de manifestações na capital baiana.

As manifestações também foram registradas em outros grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, onde foi o segundo protesto do dia. O primeiro acontecera no fim da manhã, quando Moro anunciou que estava deixando o governo por conta de pressões sobre a pasta que comandava desde janeiro do ano passado.

No Rio, as manifestações puderam ser ouvidas também em vários bairros como Copacabana, Ipanema, Jardim Botânico, Botafogo, Leblon, Laranjeiras e Cosme Velho, na zona sul, e Tijuca, Grajaú e Guadalupe, na zona norte.